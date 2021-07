Hassouna Nasfi : Il est impossible de former un gouvernement politique dans ce contexte





Le président du bloc parlementaire de la Réforme nationale, Hassouna Nasfi, est revenu, mercredi 7 juillet 2021, sur les recommandations du conseil de la Choura du parti Ennahdha pour sortir de la crise ; la formation d’un gouvernement politique, notamment.

Intervenant sur les ondes de Shems FM, le politicien a estimé qu’il serait impossible de former un gouvernement politique dans les circonstances actuelles rappelant que le Parlement avait approuvé le gouvernement de technocrates de Hichem Mechichi afin de laisser une occasion aux députés de se pencher sur les défaillances du système politique mis en place après 2011 et le réformer dans le but de créer un meilleur paysage politique.

Lundi, le parti Ennahdha a publié un communiqué appelant à la formation d’un gouvernement politique capable de répondre aux défis actuels, en particulier la crise sanitaire qui secoue le pays. Le président du conseil de la Choura, Abdelkarim Harouni a affirmé, dans ce sens, que le gouvernement actuel avait échoué dans sa mission notant que son parti considère que problème réside en la nature de ce gouvernement.

« Peu importe la personne qui sera à la tête de ce gouvernement (celui qu’Ennahdha souhaite mettre en place, ndlr), le pays ne pourrait tolérer la formation d’un gouvernement politique », a soutenu Hassouna Nasfi assurant que certains partis politiques voudraient plutôt trouver des solutions à leurs problèmes en interne que résoudre la crise multidimensionnelle par laquelle passe la Tunisie.

Rappelant qu’Ennahdha, appuyé par d’autres partis, était à l’origine de l’instabilité politique de par les positions qu’il avait pris en approuvant la chute du gouvernement Fakhfakh et en créant des tensions entre Hichem Mechichi et Kaïs Saïed alors que le pays était en guerre contre la pandémie Covid-19, le président du bloc de la Réforme nationale a avancé que ce parti – avec toutes les erreurs qu’il avait commises – ne pourrait se permettre de donner des leçons.

Interpellé sur le rôle du président de la République dans la gestion de cette crise, Hassouna Nasfi a taclé Kaïs Saïed notant que celui-ci n’avait pas bougé le petit doigt alors que la balle était dans son camp depuis longtemps.

« Nous nous attendions à un Président fédérateur, il n’a fait que diviser les Tunisiens davantage. Nous nous attendions à ce qu’il soit au-dessus de tout le monde mais nous l’avons trouvé au cœur de toutes les batailles politiques. Pire, il a été à l’origine de plusieurs conflits. Nous nous attendions à ce qu’il soit un vrai commandant suprême en ces temps de guerre, il n’a fait que causer davantage de déception à chaque apparition », a-t-il martelé.

Revenant sur la dégradation de la situation épidémiologique du pays, le politicien a imputé la responsabilité au ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, soulignant que sa lecture erronée avait conduit à la crise actuelle.

Il a expliqué, à titre d’exemple, que le ministre de la Santé avait sous-estimé l’ampleur de la crise et ses demandes en oxygène auprès de l’Algérie étaient largement inférieures aux besoins des patients Covid.

« Il a commis plusieurs erreurs. Il se comporte comme s’il n’était pas responsable, comme s’il ne faisait pas partie du gouvernement », a-t-il ajouté.

N.J.