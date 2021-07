Peugeot lève le voile sur le prototype de l’Hypercar 9X8

Peugeot a dévoilé, ce mardi 6 juillet 2021 lors d’une conférence de presse via vidéoconférence, le prototype de l’Hypercar 9X8 : sa voiture de compétition de toute nouvelle génération, appelée à débuter en 2022 dans le Championnat du Monde d’Endurance FIA (WEC).

Hyper-efficiente, propulsée par une motorisation hybride et dotée d’une transmission intégrale, la Peugeot 9X8 s’inscrit dans la stratégie de la Neo-Performance développée par Peugeot, qui vise à proposer une performance plus vertueuse et responsable, aussi bien sur les véhicules de production qu’en compétition. Une convergence inédite des travaux de l’équipe d’ingénierie de Peugeot Sport et de l’équipe de Peugeot Design a été mise en œuvre pour donner naissance à 9X8. La proposition marque l’entrée dans une nouvelle ère de la course automobile, avec une ligne d’une absolue fluidité, sans aileron arrière, et une puissante identité de marque. Solutions techniques inédites et allure féline : 9X8 est bien une Peugeot.

La Peugeot 9X8, nouvelle voiture d’Endurance de la marque au Lion, succèdera dans la discipline aux Peugeot 905 et Peugeot 908, victorieuses aux 24 Heures du Mans respectivement en 1992 et 1993, et en 2009. Dans la lignée de ses illustres devancières, la Peugeot 9X8 est appelée à perpétuer la tradition du constructeur en sport automobile, marquée par des modèles hautement performants et à la forte identité visuelle, identifiables au premier regard.

Avec 9X8, Peugeot déploie un véritable projet de marque autour du concept de Neo-Performance, alliant sportivité ultime, savoir-faire technologique transférable sur les modèles de série, efficience et excellence stylistique.

La collaboration étroite, sans doute inédite dans le milieu du sport automobile, entre les équipes du Design et de l’Ingénierie de Peugeot et Peugeot Sport a été déterminante pour explorer de nouvelles solutions aérodynamiques et stylistiques, et pour définir une ligne absolument originale. C’est après d’intenses mois de travail en commun que les ingénieurs de développement placés sous la responsabilité d’Olivier Jansonnie, directeur technique de Peugeot Sport, et les designers dirigés par Matthias Hossann, directeur du Design Peugeot, révèlent les lignes principales et le concept aérodynamique de cette Peugeot 9X8.

Le nouveau règlement Le Mans Hypercar (LMH), mis en place par la FIA et l’ACO pour succéder à la catégorie reine des LMP1, a suggéré cette approche. Offrant davantage de souplesse dans le traitement des surfaces aérodynamiques, il favorise une réflexion radicalement nouvelle et la conception de voitures innovantes, et plus ouvertes à l’intervention des équipes de design. Ingénieurs et designers ont saisi cette chance pour inventer de nouveaux process de création, pour casser les codes et créer une Peugeot Hypercar fondatrice d’un nouveau genre.

S’agissant de son nom, le 9 initial caractérise les véhicules de compétition extrêmes de la Marque, tels que les Peugeot d’Endurance 905 (1990-1993) et 908 (2007-2011), deux machines iconiques du constructeur.

Le X évoque les technologies de la traction intégrale (4 roues motrices) et de l’hybridation dont est dotée la nouvelle Peugeot Hypercar, qui prolonge en compétition la stratégie d’électrification de la Marque.

Quant au 8, c’est le chiffre qui ponctue toutes les appellations contemporaines de Peugeot : 208 et 2008, 308, 3008, 5008 et, bien sûr 508, tout récemment passée entre les mains de la même équipe d’ingénieurs et de designers que l’Hypercar, pour devenir le premier modèle à porter le label Peugeot Sport Engineered.

Deux Peugeot 9X8 feront leur entrée dans le Championnat du Monde d’Endurance FIA (WEC) en 2022.

Au-delà de la silhouette et de l’allure générale, l’équipe de Design a travaillé sur l’intégration des codes propres à la marque Peugeot dans tous les détails de l’exécution – naturellement dans un projet d’efficience optimale.

Signature caractéristique de Peugeot, les trois griffes lumineuses des optiques avant et arrière ancrent pleinement 9X8 dans la gamme. Le nouveau blason frappé de la tête de Lion est présent et rétroéclairé sur la face avant et sur les flancs de la voiture. Gris Sélénium rehaussé de touches contrastées de Kryptonite (un vert-jaune acide), les codes couleurs déclinés sur la carrosserie et à l’intérieur du cockpit font écho au nouveau label Peugeot Sport Engineered, initié avec 508 et 508 SW.

Le cockpit de 9X8 surprend lui aussi, pour l’attention extrême que lui a consacrée l’équipe des designers. A l’extérieur, les jantes relèvent d’une minutie d’orfèvrerie, et ponctuent des flancs épurés et nettement structurés. Les ailes sont ajourées, révélant la partie supérieure des pneumatiques. Les rétroviseurs eux-mêmes sont parfaitement intégrés, si bien qu’aucun obstacle ne semble s’opposer aux flux de l’air.

A l’arrière de la Peugeot 9X8, des éléments finement ciselés accueillent les trois griffes lumineuses des feux, qui encadrent un large diffuseur, surplombé d’une inscription pleine d’humour: « We need no rear wing » (Nous n’avons pas besoin d’aileron arrière).

Depuis l’officialisation en septembre 2020 de l’engagement de Peugeot dans la catégorie LMH (Le Mans Hypercar), les ateliers de Versailles sont en effervescence pour créer 9X8.

Un V6 2,6 litres Bi-turbo de 500kW (680ch) ouvert à 90° - le moteur thermique du groupe motopropulseur Peugeot HYBRID4 500KW qui sera installé à l’arrière de 9X8 - accumule, comme prévu, les kilomètres au banc depuis le mois d’Avril.

Le moteur/générateur électrique de 200kW qui sera, lui, placé à l’avant, la boîte de vitesses séquentielle à 7 rapports, ainsi que la batterie sont en cours d’assemblage, pour respecter le planning de validation au banc. Peugeot Sport et Saft, filiale de TotalEnergies, relèvent ensemble chaque jour un défi technologique en co-développant la batterie de haute densité, de forte puissance et à Haute Tension (900 volts).

Outre l’efficacité aérodynamique, mécanique et électronique, c’est tout le savoir-faire de l’ingénierie Peugeot qui est validé en course, et plus qu’ailleurs dans l’épreuve extrême que sont les 24 Heures du Mans. Les 5.400 kilomètres que couvrent les voitures au Mans en deux tours d’horloge, c’est peu ou prou autant qu’une Formule 1 sur l’ensemble d’une saison. Le niveau d’exigence en terme de fiabilité et d’efficience est donc absolu.

Fiche technique PEUGEOT 9X8

Catégorie : LMH – Le Mans Hypercar

Longueur : 5000 mm

Largeur : 2080 mm

Hauteur : 1180 mm

Empattement : 3045 mm

Motorisation : Powertrain Peugeot Hybrid4 500KW (4 roues motrices)

Train arrière : Moteur thermique V6 2.6 litres bi-turbo ouvert à 90° de 500 kW (680 ch.) + transmission boîte séquentielle à 7 rapports Moteur/générateur électrique 200 kW + réducteur

Batterie : Haute densité, 900 volts co-développée par Peugeot Sport, TotalEnergies / Saft

Carburant & lubrifiants : TotalEnergies

