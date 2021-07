Sami Tahri : Le Fonds qatari pourrait devenir un outil de financement illégal pour les partis politiques et associations

A lire également Ce qu’il y a à savoir sur l’accord de création du siège du Fonds de développement qatari

Notant que les circonstances dans lesquelles ce projet a été voté au Parlement étaient une preuve du caractère préjudiciable de cette convention, Sami Tahri a réitéré que cet accord portait atteinte à la souveraineté de l’Etat tunisien et pourrait devenir un outil de blanchement d’argent et de financement illégal pour les associations et les partis politiques.