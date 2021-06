Dissolution du bureau exécutif du Synagri

Rien ne va plus au Syndicat des agriculteurs de Tunisie (Synagri). En effet, le conseil national du syndicat vient de dissoudre le bureau exécutif lors d’une assemblée extraordinaire tenue le 19 juin courant. Or, le président du syndicat Ali Tlili a adressé le 17 juin dernier par voie de huissier de justice un PV d’avertissement sur l’invalidité de l’invitation au conseil sur le fond et la forme.

La mise en garde de M. Tlili n’a pas empêché la tenue du conseil, suite à quoi une majorité de 27 sur 45 membres a décidé la dissolution du bureau exécutif et la mise en place d’un comité de gestion de quatre personnes qui n’auront pas le droit de se présenter pour l’élection du prochain bureau.

Selon un communiqué du conseil national rapporté par la Tap, le comité de gestion a été chargé de préparer son troisième congrès.

En outre, le chargé de l’information du conseil Midani Dhaoui a indiqué à la Tap que huit sur les 12 membres du bureau exécutif étaient présents lors de cette assemblée. Et de préciser que le mandat du bureau exécutif dissout s’était achevé depuis 7 mois et que plusieurs dépassements avaient été enregistrés.

