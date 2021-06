Fathi Slaouti revient sur les dispositions pour les examens nationaux

Les examens nationaux démarreront bientôt. Ainsi, pour cette année scolaire 2020/2021 les examens de la session principale sont prévus du 16 au 23 juin courant et la session de contrôle du 6 au 9 juillet 2021. L’annonce des résultats de la session principale est prévue pour le 4 juillet 2021 et celle du contrôle pour 17 juillet 2021.

En ce qui concerne le concours de la 6ème année, les examens sont prévus du 28 au 30 juin 2021, pour une annonce des résultats prévue le 14 juillet prochain. S’agissant du concours de 9ème année (brevet et brevet technique), les examens sont prévus du 1er au 3 juillet 2021 pour une annonce des résultats le 16 juillet 2021.

Pour présenter les examens nationaux de cette année, une conférence de presse s’est tenue ce lundi 14 juin 2021, sous la présidence du ministre de l'Education Fathi Slaouti.

Ainsi, le ministre a indiqué que plus de 146.000 candidats se sont enregistrés pour passer les épreuves de baccalauréat (+12.000 candidats par rapport à un an auparavant), dont 11.500 candidatures libres (+5.000 candidats par rapport à un an auparavant). 114.000 sont enregistrés dans des établissements publics (+ 8.000 candidats par rapport à un an auparavant) et 20.000 candidats dans des établissements privés (chiffre stable par rapport à un an auparavant).

28.771 se sont portés candidats au concours de sixième pour briguer les 3.425 places dans les collèges pilotes, 53.875 candidats concourent pour le brevet pour 3.525 places disponibles dans les lycées pilotes et 294 candidats pour le brevet technique.

Les 146.144 candidats enregistrés au bac représentent le deuxième chiffre record de candidats depuis 1957, toujours selon le ministre.

« Ces examens mobilisent 170.000 cadres superviseurs, dont 100.000 enseignants, et coûteront environ 35 millions de dinars », a-t-il noté en précisant que 22.000 enseignants seront chargés de la correction des examens.

Pour sa part, le directeur des examens au sein du ministère de l'Education Omar Ouelbeni a indiqué que la section économie gestion réunira le nombre le plus important de candidats, suivie par celle des sciences expérimentales (une section féminine par excellence plus de 24.000 candidates sur les 31.000 candidats, ndlr), puis celle des lettres et celle des sciences techniques. Le nombre de candidats de sexe féminin dépasse de 30.000 ceux de sexe masculin, a-t-il soutenu.

M. Ouelbeni a aussi spécifié que 28.950 candidats passeront le concours du brevet sur les 125.000 enregistrés en neuvième année, 294 candidats passeront le concours du brevet technique sur 5.000 élèves enregistrés dans la neuvième année technique et 54.000 candidats passeront le concours de la sixième sur 170.000 enregistrés en sixième année.

Des dispositions particulières seront prises pour les élèves aux besoins spécifiques (aveugles, malvoyants, etc.), à des candidats hospitalisés ou incarcérés et un enfant de la lune.

593 centres d’examens seront réservés pour les épreuves du baccalauréat, 243 pour celles du brevet et 302 pour celles de la sixième année, soit 1.133 centres d’examens au total.

La répartition se fera comme suit : 12 à 15 candidats par salle pour les épreuves de bac et de brevet et au maximum 12 candidats pour le concours de sixième année.

I.N