Rached Ghannouchi : Les Tunisiens doivent parler au monde avec une seule voix !

A l’occasion de la conférence économique organisée dans le cadre du 40ème anniversaire d’Ennahdha, le chef du parti et leader islamiste, Rached Ghannouchi, a tenu à revenir, samedi 5 juin 2021, sur le contexte tunisien et la crise profonde que traverse le pays.

« Ce qui a été réalisé depuis la révolution de 2011 est aujourd’hui menacé par ce qui ne l’est pas encore. Nous nous sommes noyés dans les dettes et aujourd’hui nous peinons à les payer, c’est notre responsabilité à tous, depuis dix ans nous consommons plus que nous ne produisons et la question de l’économie doit être sérieusement posée pour prendre les décisions qu’il faut », a commencé par déclarer Rached Ghannouchi.

« Si nous voulons préserver les acquis nous devons absolument dépasser la crise économique et trouver des solutions, ce pays a fait une révolution et a encore des amis et les Tunisiens doivent s’unir pour parler au monde avec une seule voix. Les conflits doivent être apaisés pour que ce pays puisse récolter les fruits de la révolution pacifique qu’il a réussie », a-t-il ajouté.

M.B.Z