Samia Abbou dément Maher Medhioub en direct

La députée Attayar Samia Abbou a été présente ce jeudi 27 mai 2021, sur le plateau de la chaîne Attessia avec le député Ennahdha et assesseur du président du Parlement chargé de la communication Maher Medhioub, pour discuter, entre autres, des demandes de levée de l’immunité parlementaire parvenues au Parlement.

Alors que Maher Medhioub avait indiqué depuis ce matin qu’aucune demande de levée de l’immunité parlementaire n’était parvenue au Parlement, Samia Abbou avait démenti ces propos, assurant qu’elle avait effectué une demande d’accès à l’information à l’administration de l’assemblée et qu’il existait bel et bien des demandes de levée de l’immunité.

Samia Abbou a précisé que durant cette session parlementaire, une seule nouvelle demande avait été déposée, tandis que 17 autres ont été reçues durant la session parlementaire précédente. La députée a ajouté qu’elle avait déposé une autre demande d’accès à l’information auprès du ministère de la Justice. « On m’avait assuré que 29 demandes, en totalité, ont été adressées au Parlement depuis 2014. Dix parmi les 29 députés concernés ont perdu cette qualité. Cela dit, le ministère de la Justice indique que 19 députés présents actuellement font l’objet d’une demande de levée de l’immunité. Ce chiffre est bien loin de celui avancé par M. Medhioub ».

La députée Attayar a expliqué que les responsables à l’assemblée, jouaient sur les mots. « Ils prétendent n’avoir reçu aucune demande de levée de l’immunité. Or, ces demandes existent bel et bien et elles ne peuvent être envoyées à plusieurs reprises. Peut-être qu’il faut poser la question comme suit : Il existe combien de demandes à l’assemblée ? Et même avec ça le ministère de la Justice assure qu’une demande officielle avait été adressée au Parlement depuis le mois de janvier. Où est donc passée cette demande ? ».

Et d’ajouter qu’elle fait porter la responsabilité directement au président du Parlement, Rached Ghannouchi, puisqu’il est de son devoir de soumettre les demandes parvenues à la commission qui se charge de fixer une plénière et prendre une décision.

Maher Medhioub présent à ces côtés n’a pas donné d’explications claires à ce sujet et est resté dans les généralités se contentant de démentir en brandissant ses documents.

Hier, le président de la République, Kaïs Saïed a exprimé son exaspération devant le laxisme du bureau de l’ARP dans le traitement des dossiers de levée de l’immunité de certains députés impliqués dans des affaires de justice. « Il y a plus de 25 affaires de corruption, de contrebande, de drogue et d’autres qui trainent à l’ARP et les personnes impliquées ne sont pas inquiétées, elles sont là » avait déclaré le président.

S.H