Qalb Tounes plaide la cause de Nabil Karoui devant la justice internationale

Qalb Tounes a chargé des avocats internationaux pour plaider la cause de son fondateur Nabil Karoui devant la justice internationale, a annoncé le chef de bloc parlementaire du parti Oussama Khlifi, lors d’un point de presse organisé à l’Assemblée des représentants du peuple, jeudi 27 mai 2021.

« Nous exigeons la libération immédiate de Nabil Karoui ! », a-t-il martelé précisant que le parti compte saisir la justice internationale et s’engager dans toutes les formes de lutte contre le harcèlement et les complots qui se tissent contre le parti et son fondateur.

« Des milliards sont mobilisés pour diviser le bloc parlementaire et affaiblir le parti à travers son fondateur », a-t-il ajouté rappelant que Nabil Karoui était illégalement retenu en détention préventive depuis 23 jours.

Selon Oussama Khlifi, aucune nouvelle ordonnance de détention n’a été émise à l’encontre de Nabil Karoui après que le juge d’instruction a refusé sa remise en liberté notant que cette affaire n’est que le fruit d’une machination politique visant le fondateur de Qalb Tounes pour avoir pris position en faveur du gouvernement et de la stabilité politique dans le pays.

Il évoqué, dans ce même contexte, les manœuvres dirigées à l’encontre de Ghazi Karoui assurant que celui-ci tenait à son immunité parlementaire pour se protéger du harcèlement dont il est victime.

Le chef du bloc de Qalb Tounes a ajouté qu’une correspondance serait, par ailleurs, adressée au président de la République, Kaïs Saïed, au sujet de l’affaire Nabil Karoui.

Dans le cadre de l’affaire de blanchiment d’argent, le juge d’instruction près le Pôle économique et financier a décidé le 24 février 2021 de libérer Nabil Karoui contre une caution de dix millions de dinars. Le même jour, le parquet a interjeté appel. Le 10 mars, la chambre des mises en accusation au pôle judiciaire financier a annulé la décision du juge d’instruction portant libération de Nabil Karoui sous caution. Le mandat de dépôt contre le fondateur de Qalb Tounes est, de ce fait, resté en vigueur.

N.J.