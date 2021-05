Oussama Khlifi : Mechichi est le rempart devant l'effondrement de l'Etat

Le président du bloc Qalb Tounes à l’ARP, Oussama Khlifi, a indiqué, lors de son intervention mercredi 26 mai 2021, sur Shems FM, que le chef du gouvernement est « le rempart devant l’effondrement de l’Etat », réaffirmant ainsi le soutien de son parti à Hichem Mechichi.

Oussama Khlifi a martelé qu’une bataille purement politique mine le pays et se joue de ses intérêts, appelant à une trêve salvatrice qui permettra aux uns et aux autres de se concentrer sur les différents défis et difficultés auxquels il fait face actuellement.

« Pour entraver le travail de ce gouvernement, on est allé jusqu’à demander à des pays étrangers de ne pas livrer les vaccins et à d’autres de ne pas fournir leur aide. La dernière visite au Qatar a été menée dans ce sens, je n’ai pas besoin de vous faire un dessin sur qui est impliqué là-dedans, mais voilà où nous en sommes. L’ambassadeur suisse a été approché pour demander que la Suisse ne livre pas les vaccins à la Tunisie. Cette guerre politique est un vrai danger qui va mener le pays à sa perte et il faut que cela cesse. Il y a des parties qui se réjouissent des échecs, qui font tout pour saper le travail que font les autres » a-t-il poursuivi.

Le député a souligné que l’UGTT est un acteur central dans le paysage actuel, saluant le rôle joué par la centrale syndicale, et plus précisément par son secrétaire général, Noureddine Taboubi, pour apporter plus de sagesse et de retenue dans un paysage troublé.

Concernant les refus successifs de libération du président de Qalb Tounes, détenu dans une le cadre d’une affaire de corruption financière depuis décembre dernier, Oussama Khelifi a estimé que Nabil Karoui fait les frais de la guerre politique qui fait rage dans le pays et qu’il est clairement l’otage du président de la République, Kaïs Saïed. « La justice subit des pressions mais pas de notre côté. Nabil Karoui est un otage politique et les preuves sont nombreuses. Nabil Karoui bénéficiait de la protection de la garde présidentielle car il faisait l’objet de menaces. Deux jours avant son arrestation, l’équipe qui assurait sa sécurité a été renforcée de près de trente agents et plus tard il a su qu’ils avaient pour mission de l’amener devant le pôle judiciaire donc ils savaient qu’il allait être arrêté et ce n’est pas la seule preuve. Il est évident qu’il est en prison pour des considérations purement politiques qu’il a été privé intentionnellement de la présomption d’innocence » a-t-il ajouté.

Oussama Khlifi a, dans ce sens, appelé le président de la République, Kaïs Saïed, à « lever la main sur la justice » lui signifiant que son statut lui impose des responsabilités et que Qalb Tounes militera pour la libération de son président quitte à « aller dans l’escalade, à travers des grèves de la faim ou encore en portant l’affaire devant les cours internationales ».





M.B.Z