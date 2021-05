Jalila Ben Khelil : Un contrôle inopiné serait appliqué aux voyageurs soumis au confinement

Jalila Ben Khelil, membre du comité scientifique de lutte contre le Covid-19, est revenue, mercredi 26 mai 2021, sur l’annulation du confinement pour les voyageurs arrivant en Tunisie et les nouvelles recommandations du Comité.

Le Comité s’est, rappelons-le, réuni mardi et dans la matinée de mercredi pour examiner et évaluer la situation épidémiologique, et étudier de nouvelles mesures.

Dans une intervention sur Mosaïque FM, Jalila Ben Khelil a soutenu que l’application des recommandations scientifiques radicales demeurent quasi-impossible compte tenu de la situation économique du pays.

Notant qu’il faudrait, tout de même, trouver une solution afin d’éviter que la situation sanitaire ne se dégrade davantage, elle a précisé que l’Etat n’avait pas les moyens de contrôler l’application du confinement obligatoire pour les voyageurs.

C’est pourquoi, le Comité scientifique a préconisé d’exiger des voyageurs une attestation de vaccination et un test PCR négatif. Soulignant que cette mesure n’est applicable qu’aux Tunisiens résidant à l’étranger, elle a pointé du doigt le risque d’être porteur d’autres variants du Covid-19 même pour les personnes vaccinées.

Ceux qui ne sont pas vaccinés devront présenter un test PCR négatif et s’appliquer à un isolement de sept jours chez eux, selon la responsable qui a ajouté qu’en guise de mesure dissuasive, ces gens feraient l’objet d’un contrôle aléatoire et inopiné pour vérifier s’ils ont bien respecté le confinement imposé.

Elle a signalé, par ailleurs, que le processus d’application de ce contrôle inopiné n’avait pas encore été élaboré.

Jalila Ben Khelil a fait savoir, que le Comité avait, également, recommandé que les personnes en provenance d’un pays où domine un variant dangereux soient soumises à un confinement obligatoire dans un établissement hôtelier.

Interpellée au sujet de la levée des restrictions sur les ressortissants libyens bien que le variant sud-africain est présent dans le pays voisin, elle a avancé que le Comité n’intervenait pas sur les décisions politiques.

Elle a, toutefois, déclaré que le Comité avait proposé des tests PCR sur place pour les voyageurs qui passent par les frontières terrestres.

Selon le ministère de la Santé, 69 décès ont été notifiés le 24 mai portant le nombre des victimes du Covid-19 en Tunisie à 12.342. Actuellement, 2045 personnes sont hospitalisées dont 412 en soins intensifs et 116 sous respirateurs. Tous nos articles sur la pandémie Covid-19

N.J.