Ali Kooli : Le programme de réforme de la Tunisie a été jugé réaliste

Le ministre de l'Economie, des Finances et du soutien à l'Investissement Ali Kooli, était l’invité ce matin du lundi 17 mai 2021, de Wassim Ben Larbi sur Express FM.

Ali Kooli a été interrogé sur les visites effectuées à Washington et à Paris pour le lancement des consultations avec le FMI et la Banque mondiale sur un nouveau programme de coopération et de soutien à la Tunisie. Il a indiqué à ce propos, que les négociations avec les partenaires internationaux étaient fructueuses et que le programme de réforme de la Tunisie a été jugé réaliste et réalisable, précisant toutefois que les deux institutions ont souligné la nécessité que le peuple tunisien s’unisse autour de ce programme et œuvre à sauver son pays.

Le ministre a aussi annoncé l’achèvement d’un protocole d’accord avec le MCC pour l’octroi à la Tunisie d’un don de 500 millions de dollars pour financer des projets dans le secteur des Transports, et notamment la restructuration du port de Radès, dans la distribution de l’eau et le soutien aux femmes rurales.

Sur la situation économique et financière du pays, Ali Kooli a martelé que le gouvernement de Hichem Mechichi œuvre à sauver le pays et que les difficultés pourront être surmontées si tout le monde se mettait au travail et cessait d’entraver la production.

« Nous avons eu beaucoup de rencontres avec les représentants du FMI et contrairement à ce qu’on dit ces rencontres ont eu lieu en face à face. Nous n’avons pas proposé de montant, ce qui est important aujourd’hui est notre crédibilité et notre programme de réformes. Nous avons détaillé nos besoins pour mettre ce plan à exécution. En 2021 nous aurons besoin d’un prêt de 18,5 milliards de dinars et nous aurons à rembourser des prêts de 15,2 milliards de dinars. Les discussions avancement avec l’US Aid et nous espérons obtenir une nouvelle garantie américaine mais pour cela nous devons donner nous-mêmes l’exemple et prouver que nous sommes prêts à faire des sacrifices » a-t-il poursuivi.

Sur la question des subventions, le ministre a tenu à expliquer qu’elles ne seront pas levées mais rationnalisées. « Les subventions doivent aller aux citoyens qui en ont réellement besoin et non dans les poches des contrebandiers. Chaque dinar récupéré ira forcément dans la poche des Tunisiens et nous allons mettre ce programme en pratique progressivement sur trois ou quatre ans. Nous aurons besoin cette année de 52 milliards de dinars pour répondre au budget, pour payer les 20 milliards de dinars de salaires, pour s’acquitter 15.5 milliards de dinars de dettes et de soutenir les 7 milliards de dinars de subventions. Ce système de subventions doit être changé et nous allons entamer cette réforme dans les plus brefs délais, nous ne ferons rien sans être sûrs que cela ne nuira pas aux Tunisiens et sans leur expliquer en quoi ces réformes leur sont bénéfiques. Cette histoire d’une baguette à 0.6 dinars est une manipulation et n’a rien de vrai » a ajouté Ali Kooli.

Enfin, et sur sa rencontre avec son homologue français Bruno Le Maire à Paris, le ministre a précisé que ce genre de rencontres entre homologues est fréquent et ordinaire et qu’elles ne sont pas systématiquement relayées.

