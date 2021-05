Covid-19 – Changement de l’horaire du couvre-feu et reprise des déplacements entre les régions

La commission nationale de lutte contre le covid-19 a tenu ce mercredi 12 mai 2021, une conférence de presse pour annoncer de nouvelles mesures faisant suite au confinement annoncé le 7 mai dernier et en vigueur depuis le 9 mai.

La commission a annoncé les mesures de déconfinement suivantes :

- La reprise des cours dans les écoles et lycées à partir du lundi 17 mai avec respect rigoureux du protocole sanitaire mis en place ;

- La reprise des cours dans les universités à partir du 19 mai ;

- La réouverture des grandes surfaces, commerces et lieux de culte avec application du protocole sanitaire ;

- La réouverture des restaurants et cafés avec application du protocole sanitaire et interdiction de l’utilisation du narguilé (chicha) ;

- La poursuite des mesures de confinement obligatoire pour les voyageurs arrivant en Tunisie ;

- Le confinement obligatoire dans les régions qui connaissent un fort taux de propagation du virus ;

- L'intensification de l'opération de vaccination ;

- La reprise des déplacements entre les régions à partir du vendredi 14 mai à 5h du matin ;

- Le maintien du couvre-feu du 17 mai au 6 juin avec un chagement d’horaire, soit de 22h à 5h

On notera que concernant les mesures de couvre-feu et de confinement général, la commission scientifique n’a émis aucune nouvelle recommandation laissant la décision aux mains de la commission nationale tant la question est complexe et revêt un certain nombre de dimensions, économique, sociale et psychologique.

On rappelle que la décision de décréter le confinement général pour sept jours a largement été contestée par les professionnels de nombreux secteurs fortement impactés par la crise sanitaire. Dans de nombreuses régions du pays, le confinement n’a même pas été respecté, tout autant que le couvre-feu.

M.B.Z