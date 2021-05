Medhioub : Rached Ghannouchi est prêt à rencontrer Abdelfatteh Al Sissi

L’assesseur du président du Parlement chargé de la communication, Maher Medhioub a indiqué, mardi 11 mai 2021, lors de son passage sur les ondes de Diwan Fm, que le chef du mouvement Ennahdha et président du Parlement, Rached Ghannouchi était prêt à rencontrer le président égyptien, Abdelfatteh Al Sissi s’il recevait une invitation officielle de sa part.

Maher Medhioub a assuré que le mouvement Ennahdha avait toujours prôné la réconciliation, soulignant que le mouvement n’avait aucun problème d’ordre idéologique. Dans ce contexte, il a indiqué que Rached Ghannouchi était la personnalité politique la plus consciente des enjeux géopolitiques actuels.

Et d’ajouter que le mouvement Ennahdha avait toujours appelé à la rupture avec la dictature et qu’il était un des fervents défenseurs des valeurs démocratiques. Il a tenu, également, à noter que l’ère des séparations entre la gauche et la droite était révolue et que la notion de « frères musulmans était désuète », estimant, dans ce sens que toute la conjoncture régionale et internationale avait évolué.

S.H