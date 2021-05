Hechmi Louzir : Le vaccin anti-Covid pourrait bientôt être disponible dans les pharmacies

Les vaccin anti-Covid pourrait être bientôt disponible dans les pharmacies. C’est qu’a indiqué ce lundi 10 mai 2021 le directeur de l'Institut Pasteur et président de la commission de la vaccination, Hechmi Louzir, en expliquant que la question est actuellement à l’étude.

Au micro de Jihène Miled dans son émission Sbeh Enness sur Mosaïque FM, M. Louzir a insisté sur la nécessité de développer le rythme de vaccination.

« Nous allons tripler le nombre de citoyens vaccinés par jour, en augmentant le nombre de centres de vaccination ainsi que celui des personnes à vacciner dans chaque centre et en faisant participer d’autres secteurs dans l’opération de vaccination, dont notamment les pharmaciens », a-t-il soutenu.

Et de préciser qu’une réunion est prévue aujourd'hui même avec le Syndicat des pharmaciens d'officine, l'Ordre des pharmaciens et l’Ordre des pharmaciens grossistes-répartiteurs pour examiner les moyens de les faire adhérer dans l’opération de vaccination.

Le directeur de l'Institut Pasteur a assuré que si un compromis est trouvé, les pharmaciens pourraient intégrer le processus avant le mois de juin prochain, mais à condition que les vaccinés soient inscrits sur la plateforme Evax et selon l’ordre de priorité.

En ce qui concerne l’efficacité du vaccin contre les nouveaux variants, Hechmi Louzir a expliqué que le vaccin développe l’immunité qui contient deux éléments actifs, les effecteurs : anticorps et immunité cellulaire. Or certains variants, dont le sud-africain, le brésilien et le japonais, sont moins sensibles aux anticorps, ils demeurent sensibles à l’immunité cellulaire, a-t-il admis. Mais, de souligner que le vaccin reste efficace et que les citoyens doivent continuer à se faire vacciner et continuer à appliquer les moyens de prévention.

Selon le ministère de la Santé, 79 décès ont été notifiés le 7 mai portant le nombre des victimes du Covid-19 en Tunisie à 11.429.

Le nombre de personnes actuellement hospitalisées s’élève à 2518 dont 490 en soins intensifs et 138 sous respirateur.

I.N