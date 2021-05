Les blagues décalées des Tunisiens face à l’imminent impact de la fusée chinoise

La fusée chinoise « hors de contrôle » poursuit sa chute vers la terre sans que l’on sache avec exactitude son point d’impact. Si les Tunisiens ont accueilli, de prime abord, la nouvelle avec appréhension, l’humour a vite fait de prendre le dessus.

Les blagues se multiplient sur les réseaux sociaux. Confinés à cause des restrictions sanitaires, les internautes s’en donnent à cœur joie en brodant autour de cet événement une multitude de situations et de plaisanteries. « Au bout du compte, un engin Made in China aura ma tête ! » ; « La fusée chinoise a survolé la Tunisie à plusieurs reprises, il se peut qu’elle cherche à localiser une personne qui a fait main basse sur un don chinois », lance un internaute en référence à l’affaire impliquant l’ancien ministre des Affaires étrangères, Rafik Abdessalem.

Une vidéo en particulier a fait sensation et dénote de l’humour décalé des Tunisiens. On y voit donc la fusée parcourir la stratosphère à pleine vitesse et se dirigeant vers la Tunisie. Sauf qu’avant l’impact, lui apparaissent les têtes de Rached Ghannouchi, président du Parlement, Abir Moussi présidente du PDL, avec son casque de motard et Seif Eddine Makhlouf, avec sa tête énervée. La fusée est prise d’effroi et elle dévie, illico presto, sa trajectoire. Pas de doute, l’engin chinois ne tombera pas sur la Tunisie, commentent les internautes hilares…

Crédit vidéo Thameur Khelifi



B.M