Ali Kooli : Le Parlement entrave le travail du gouvernement

Le ministre des Finances, Ali Kooli, a accusé, jeudi 29 avril 2021, le Parlement d’entrave au travail du gouvernement. Invité de Wassim Belarbi dans l’émission Expresso sur Express FM, il a pointé du doigt la commission parlementaire des Finances assurant que celle-ci avait bloqué plusieurs projets de loi portant approbation d’accords de prêts.

Citant à titre d’exemple des accords de prêts avec les banques tunisiennes et l’Union européenne, le ministre des Finances a assuré que ces projets avaient été bloqués pendant des mois pour « des raisons purement politiques ». « Certains œuvrent contre le gouvernement pour l’empêcher de mobiliser des ressources », a-t-il affirmé.

« Le gouvernement est comme le roseau ; il plie mais ne rompt pas. Il a une forte volonté pour sauver ce pays », a ajouté Ali Kooli en s’adressant aux députés.

Mettant en garde contre l’effondrement de l’Etat, le ministre des Finances a réitéré ses appels aux différents acteurs pour mettre la main dans la main et travailler ensemble pour sortir le pays de l’ornière.

Interpellé sur les négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) prévues la semaine prochaine à Washington, le ministre a précisé que ce séjour serait, également, l’occasion de discuter avec la nouvelle Administration Biden et la Banque mondiale.

Ali Kooli a noté, dans ce même contexte, qu’un projet de loi portant sur un accord de prêt de 300 millions de dollars était bloqué au Parlement soulignant que certains voudraient faire tomber cet accord avec la Banque mondiale alors que la somme est dédiée à l’appui des démunis et des classes fragilisées.

« Pour aider les Tunisiens, il n’est plus question de majorité et d’opposition. Il faut se soutenir et faire le travail d’un mois en une semaine et non bloquer les projets pour deux et trois mois pour fragiliser le gouvernement », a indiqué le ministre des Finances.

Il convient de rappeler qu’une délégation gouvernementale se rend lundi prochain à Washington pour présenter le programme de réforme économique élaboré par la Kasbah.

N.J.