Huawei Tunisie annonce pleins de nouveautés pendant une soirée luxueuse à four Seasons

Lors d’une soirée exclusive au Four Seasons Hôtel à Gammarth et en présence des médias locaux, Opérateurs Téléphoniques, et des distributeurs officiels de Huawei en Tunsie, MR. Robin Wargan s’est présenté étant que le nouveau Country Manager d’ Huawei Mobile Tunisie. Robin faisait toujours partie de l’équipe Huawei avant d'arriver en Tunisie, il a travaillé pendant plusieurs années au Moyen-Orient, en Irak et en Chine et a accompli plusieurs projets. Il a toujours voulu apporter une expérience plus fantastique aux consommateurs tunisiens et aujourd’hui grâce à son parcours, il a pu achever son souhait.

Au cours de cette soirée, Mr, Ramzi ferchichi, le directeur marketing Huawei nous a présenté la stratégie baptisée « 1+8+N » un écosystème intégré qui rivalise directement avec les concurrents sur le marché et qui a pour objectif de rendre le Monde entièrement connecté et intelligent.

La présentation a été dispatcher sur plusieurs parties avec un contenu diversifié et informatif, commençant par un overview sur la marque Huawei, sa vision, sa mission et son positionnement, passant par une partie très importante liée à l’HMS ( Huawei Mobile Service) , puis une partie explicative liée à l’indispensable App gallery qui fête son premier anniversaire et finalisant la présentation par La nouvelle stratégie 1+8+n et des annonces super importants.

En même temps, Huawei a pris avantage de cette occasion pour faire découvrir au grand publique nouveautés 2021 avec une démonstration sur place qui montre l’inter-connectivite des appareils et l’importance de l’écosystème pour booster la productivité dans plusieurs scénario

La soirée s’est fini en beauté avec des petits cadeaux offerts par Huawei à ses partenaires et ses collaborateurs comme geste de remerciement pour leur encouragement et leur support.