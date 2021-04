La presse égyptienne qualifie la visite de Kaïs Saïed de « historique »

La visite égyptienne de Kaïs Saïed en Egypte, du 9 au 11 avril courant, a été qualifiée de « historique » et de « véritable tournant » dans les relations entre les deux pays, d'après une partie de la presse égyptienne.

Alors qu’il avait l’habitude d’émettre des avis très critiques au sujet de la Tunisie, le journaliste égyptien et présentateur TV à succès Amr Adib s’est félicité de la visite du chef de l’Etat tunisien en Egypte.

« Nous sommes très heureux d’accueillir le président tunisien », a déclaré Amr Adib qui anime l’une des émissions TV les plus regardées d’Egypte. « Cette visite a un gout particulier à la veille de Ramadan de cet homme qui adore l’histoire et les vestiges de la culture musulmane », a-t-il dit dans son émission Al Hikeya sur MBC Masr.

Celui qui avait longtemps critiqué la Tunisie du temps de l’ancien président, le pro-Morsi, Moncef Marzoui a déclaré : « Ce développement de la relation entre la Tunisie est l’Egypte est une surprise pour moi. De l’eau a coulé sous les ponts, toutes les brumes ont été dissipées. Aujourd’hui, l’Egypte accueille chaleureusement et avec beaucoup de joie le président tunisien, comme si rien ne s’était passé. La Tunisie et l’Egypte sont de nouveau frères, alors qu’il y avait un grand problème qui les séparait et qui s’appelle la Libye. Je dis aujourd’hui au président tunisien bienvenue dans votre deuxième pays ! ».

Un point de vue partagé par une grande partie de la presse égyptienne. Le rédacteur en chef du journal Al Ahram, Achraf Abou al-Hawl, a déclaré sur Sky News que Kaïs Saïed a aujourd’hui « inscri son nom dans le cœur des Egyptiens. Sa position claire et évidente en faveur des droits légitimes de l'Egypte dans le conflit du barrage de la Renaissance a fait que cet homme est au sommet de sa popularité chez les Egyptiens ».

« L’homme est venu en Egypte avec beaucoup d’amour. Il a visité les vestiges de la culture égyptienne et s’est entretenu avec Abdelfattah Al Sissi comme s’il était lui-même égyptien [….] Il a aussi prouvé que la diplomatie est entre ses mains et non celles de Rached Ghannouchi », a-t-il ajouté.

De son coté, le journal Al Masry Al Yawm titre : « Les Frères musulmans dans un coma profond après la visite de Kaïs Saïed en Egypte », en citant les déclarations de Karim Kamel, président de l’Union des coptes pour la nation. « Cette visite tord le cou des ennemis de la nation et permettra de rétablir la communication et de consolider la coopération bilatérale entre les deux pays aux niveaux sécuritaire et économique. Il s’agit d’un nouveau départ pour les relations séculaires fraternelles et exceptionnelles entre les deux pays ».

Parmi les points essentiels abordés lors de l’entrevue Al Sissi-Saïed, d’après le porte-parole de la présidence égyptienne, le dossier libyen, la lutte contre les groupuscules radicaux et la discorde - entre le Soudan, l'Ethiopie et l'Egypte - autour du barrage de la Renaissance [ndlr Ennahdha]. L'Egypte consièrant ce barrage comme une menace pour son approvisionnement en eau.

