Kaïs Saïed : La sécurité de l’Egypte est la nôtre !

A l’occasion de sa première visite officielle en Égypte, le président de la République, Kaïs Saïed, a souligné l’importance de la garantie de la sécurité des deux pays frères et la nécessité de consolider la coopération bilatérale entre la Tunisie et l’Égypte dans différents domaines.

Le chef de l’Etat s’exprimait lors d’un point de presse conjoint tenu samedi 10 avril 2021 au terme de sa réunion avec son homologue égyptien, Abdel Fattah Al Sissi.

Évoquant les liens historiques entre la Tunisie et l’Egypte, Kaïs Saïed a réitéré son soutien à son homologue sur le dossier du barrage Ethiopien sur le Nil.

« Nous sommes en train de chercher des solutions équitables. La sécurité de l’Égypte est la nôtre et ses positions seront aussi les nôtres à l’international (…) Nous avons parcouru l’Histoire, nous pouvons anticiper le futur et nous n’accepterons jamais une atteinte à la sécurité hydrique de l’Égypte », a-t-il affirmé.

Kaïs Saïed s’est montré optimiste quant à l’évolution de la coopération entre les deux pays notant que les dossiers d’intérêt communs seront traités facilement.

« Nous avons discuté de la nécessité de trouver des moyens de coopération innovants qui nous permettront d’atteindre nos rêves. Nos rêves sont grands et les obstacles difficiles, mais tant que les peuples et les Etats vont bien, notre futur ne sera que bon », a-t-il ajouté notant l’harmonie entre la Tunisie et l’Égypte sur certains principes et l’analogie entre leurs visions respectives.

Au sujet de la Libye, le président de la République a exprimé son souhait de voir la Libye continuer sur la bonne voie rappelant l’opposition de la Tunisie et de l’Égypte à une éventuelle sécession dans le pays voisin.

Le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, a, lui, étalé les dossiers sur lesquels il a discuté avec son homologue tunisien soulignant, également, une concordance entre les approches des deux côtés.

« Le développement, les ingérences négatives dans la région, la protection de l’Etat civil, la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme étaient au cœur du débat », a affirmé le président égyptien notant que son pays était prêt à dynamiser davantage la coopération bilatérale avec la Tunisie sur tous ces dossiers et en particulier les échanges commerciaux, l’investissement et la culture.

Abdel Fattah Al-Sissi a annoncé, à l’occasion, qu’il avait convenu avec Kaïs Saïed de consacrer 2021-2022 à la culture à travers des évènements artistiques et culturels qui se tiendraient à la fois en Tunisie et en Égypte, rappelant le rôle de la culture pour rapprocher les peuples et lutter contre la montée de l’extrémisme.

Il a fait savoir, dans ce même contexte, que le débat avait porté aussi sur les moyens d’endiguer le terrorisme et de consolider la coopération entre les deux pays à ce niveau afin de réduire les recrutements dans les rangs des organisations terroristes et les couper de leurs sources de financement.

Kaïs Saïed s’est rendu au Caire le 9 et y restera jusqu’au 11 du mois courant en réponse à l’invitation de son homologue égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi.

N.J.