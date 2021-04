Bassem Loukil : Je ne me suis pas enfui, je n’y ai pas songé et je ne le ferai jamais !

Le président directeur général du Groupe Loukil, Bassem Loukil, était l’invité ce jeudi 1er avril 2021, de Boubaker Ben Akecha sur Mosaïque FM. Bassem Loukil a tenu à répondre aux nombreuses rumeurs qui circulent ces derniers temps, le concernant et qui sont même allées jusqu’à dire qu’il s’était enfui au Gabon.

« Je ne me suis pas enfui, je n’y ai pas songé et je ne le ferai jamais. Le Groupe Loukil, c’est 4000 employés, c’est une grande famille dont j’ai la responsabilité et partir n’est même pas une option. Le groupe est déjà passé par des moments difficiles, c’est normal toutes les sociétés en traversent mais ce n’est pas une raison de baisser les bras. Il faut tenir bon et c’est ce que nous faisons » a répondu M. Loukil.

Sur l’affaire qui oppose Aures Auto à PSA/Citroën, Bassem Loukil a précisé qu’il ne peut livrer trop de détails puisque le processus judiciaire est en cours. Il a toutefois rappelé qu’Aures Auto c’est 448 employés dans 48 points de vente étalés sur tout le territoire tunisien et que ce qui s’est passé est dû à des différences de points de vue dans les procédures notamment. « PSA Maroc ont créé des problèmes pour justifier la rupture de contrat. On parle d’impayés, c’est faux, on a payé dans les délais mais le responsable au Maroc les a réduits à 90 jours alors nous avons refusé et avons gardé le délai de 180 jours. C’est une confusion qui a été créée de toute pièce et PSA a été payé jusqu’au dernier sou. Nous avons déposé une plainte pour rupture abusive du contrat, quant à nos clients qui ont versé des avances, certains ont voulu récupérer leur argent et nous les avons remboursés, d’autres veulent attendre que nous trouvions une solution et nous y œuvrons » a-t-il expliqué.

Bassem Loukil a aussi tenu à souligner que les engagements du groupe envers les banques, et qui s’élèvent à près de 600 millions de dinars, ne sont pas un crédit sans garanties comme le disent aussi certaines rumeurs. « Ceci n’est juste pas possible et aberrant, nous avons non seulement des garanties mais des cautions personnelles etc. En 2018 notre chiffre d’affaires était de 648 millions de dinars, nous sommes un Groupe qui ne s’est jamais soustrait à ses engagements et ce n’est pas prêt d’arriver » a-t-il ajouté.

Bassem Loukil a aussi pointé le manque de soutien de l’Etat pour de nombreuses grandes entreprises, surtout celles qui opèrent dans l’industrie, face aux difficultés rencontrées depuis la crise du Covid-19. « Beaucoup d’usines ont dû fermer, nous n’avons eu aucune aide et nous n’avons licencié personne. Les AMS ont dû fermer depuis mars 2020 au début de la crise, nous avons payé les salaires de mars avril et mai et nous sommes entrés en négociation pour décréter un chômage technique de trois mois le temps de fixer notre programme de restructuration et de l’entamer. Nous ne voulons pas céder les AMS encore moins l’une des activités, nous voulons scinder la société en deux pour que chaque activité puisse être développée à son plein potentiel. Les négociations ont été interminables et pas toujours faciles mais depuis que nous avons racheté les AMS nous y avons beaucoup investi et ce n’est pas dans nos intentions de nous en « débarrasser » loin de là. Depuis la fermeture, qui a été aussi prolongée à cause de problèmes d’approvisionnement dus aussi à la crise mondiale du Covid-19, nous avons eu l’accord de l’Etat pour verser des aides que nous n’avons toujours pas eues. Nous continuons à avancer sur notre plan de restructuration, à contacter les investisseurs, nous avons un programme auquel nous tenons et que nous avons présenté, les choses finiront par aller dans le bons sens » a-t-il poursuivi.

Bassem Loukil a enfin exprimé une amertume qu’il a eu du mal à cacher tout au long de son intervention, estimant que le Groupe est victime d’une conspiration qui vise avant tout à lui subtiliser la représentation de Citroën et se disant navré qu’en Tunisie « la réussite est la porte ouverte à tous les problèmes ».