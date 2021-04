Ali Kooli : Nous travaillons sur un programme ambitieux mais réaliste

Le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Appui à l'Investissement Ali Kooli, était l’invité ce jeudi 1er avril 2021, de Wassim Ben Larbi sur Express FM.

Le ministre a souligné que la Tunisie traverse une crise financière profonde et que la situation est critique. Il a toutefois précisé que le gouvernement et ses partenaires sociaux, à leur tête l’UGTT, ont convenu que la Tunisie ait une position de force dans les négociations avec les instituons internationales, la Banque mondiale notamment.

« Nous travaillons sur un programme ambitieux mais réaliste et nous avons présenté à l’UGTT des axes de ce programme avec lesquels ils étaient d’accord. Nous œuvrons ensemble à corriger, à améliorer notre pays et à permettre à nos citoyens de vivre dans un meilleur environnement économique et social. Nous entamerons sérieusement les discussions sur de nombreux sujets cruciaux et cela finira par porter ses fruits, il n’y aura que le meilleur pour l’avenir » a-t-il poursuivi.

Il convient de rappeler que le chef du gouvernement Hichem Mechichi et le secrétaire général de l’UGTT, Nouredine Taboubi ont signé hier le plan d'études de réformes relatif au système de compensation et de la fiscalité ainsi que les réformes relatives aux établissements publics.

Lors de cette cérémonie un communiqué conjoint a été signé entre le gouvernement et la centrale syndicale. Sept établissements publics seront soumis à l’étude des réformes à commencer par Tunisair, El Fouledh, l’Office des terres domaniales, la Stam, la Pharmacie centrale, la Siphat et la Steg.

M.B.Z