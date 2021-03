Essais des technologies d’assistance à la conduite des BMW Série 1 et Série 2 Gran Coupé

C’est à des essais non-conventionnels que les journalistes spécialisés ont été conviés, samedi 13 mars 2020 à 10h00 à l’hôtel Mövenpick Gammarth. La société Ben Jemâa Motors, importateur officiel des marques BMW et MINI en Tunisie, les a ainsi invités à essayer les nouvelles technologies d’assistance à la conduite à bord des BMW Série 1 et BMW Série 2 Gran Coupé, en présence de la directrice des ventes et marketing, Nadia Zalila et du chef des ventes Hamid Khammar, chez Ben Jemâa Motors. L’objectif étant d’expérimenter un ensemble de fonctionnalités et de technologies de référence embarquées permettant à BMW d’avoir un pas d’avance par rapport à la concurrence.

« Impressionnant » et « spectaculaire » sont les termes les plus appropriés qu’on pourrait utiliser pour décrire l’expérience, où l’assistance a pu avoir un avant-goût de ce que sera la conduite autonome et de l’avenir. Ces nouvelles technologies démontrent les avancées faites en la matière, avec des manœuvres compliquées qui se font sans intervention du conducteur ou presque.

Réservées habituellement aux véhicules de gammes supérieures, ces fonctionnalités innovantes se sont démocratisées pour se généraliser l’ensemble de la gamme BMW commercialisée par Ben Jemâa Motors, notamment les BMW Série 1 et BMW Série 2 Gran Coupé, et qui sont un atout de confort et de sécurité.

Pour nos essais, Ben Jemâa Motors nous a fourni une BMW Série 2 Gran Coupé Luxury Line équipée d’un moteur 218i, « un modèle révélé l’année dernière et qui a débuté sa carrière en étant élu plus belle voiture du monde », nous confie M. Khammar.

Parmi les technologies essayées et qui ont scotché l’assistance le BMW Reversing Assistant. Classée parmi les innovations de pointe chez BMW, et encore unique dans l’automobile à l’heure actuelle, la fonctionnalité BMW Reversing Assistant mémorise les 50 derniers mètres parcourus jusqu'à 36 km/h afin de pouvoir les refaire automatiquement en marche arrière à la demande du conducteur, sans avoir à toucher le volant. Il peut ainsi se concentrer sur les possibles obstacles autour du véhicule. Le conducteur agit sur l'accélérateur et le frein (jusqu'à 10 km/h).

Les ruelles et les zones difficiles seront prises en charge par BMW Reversing Assistant, basé sur un système de capteurs de pointe. Avec la caméra de recul, le conducteur d’une BMW Série 1 ou BMW Série 2 Gran Coupé bénéficie d’une parfaite visibilité à l’arrière. Suivant une perspective optimale, un grand angle de vue reproduit en couleur, dans une excellente résolution et avec précision chaque obstacle sur l’écran de contrôle. Des lignes virtuelles interactives indiquent si l’espace est suffisant pour votre voiture, accompagné des détecteurs d’obstacles sonores et visuels. Si le véhicule est lié à une remorque, la caméra de recul assiste le chauffeur via la fonction zoom étendu.

C'était également une occasion pour tester Park Assist BMW. Dès que la place de stationnement est détectée, cette technologie fait la manœuvre sans aucune intervention du conducteur. Ce qui facilitera la vie de plus d’un : plus d’interrogation à se poser, aucune action à entreprendre, on demeure assis et l’intelligence artificielle du véhicule se charge de tout au millimètre près.

Autre technologie innovante et qui permet un confort inégalable grâce à une assistance vocale à la conduite, Hey BMW. Plus besoin de manipuler des boutons ou des interfaces, il suffit de demander pour que le véhicule exécute : baisser la vitre, augmenter la climatisation ou éteindre le chauffage ou carrément mettre la chanson ou musique préférée du conducteur.

L’assistant vocal est ainsi capable d’accomplir un ensemble de missions demandées par le conducteur à l’instar d’appeler un contact, de changer la source sonore ou même d’augmenter la température automatiquement (il suffit de dire : "j'ai froid" ou bien « change la station radio » par exemple). Un assistant qui facilite la tâche d’usagers des BMW en leur évitant la recherche de boutons grâce à une demande orale.

Ce système vise à faciliter la conduite et à renforcer la confiance du conducteur envers son véhicule.

En outre, les utilisateurs de iPhone peuvent vivre l’expérience Apple CarPlay®. Avec un accès sans fil à la téléphonie, iMessage, WhatsApp, TuneIn, Waze, Spotify ou Apple Music, les utilisateurs du véhicule BMW vont exploiter l’univers Apple en format automobile.

En termes de connectivité, le système d'exploitation BMW OS 7.0, offre des fonctionnalités technologiques des plus intuitives de son segment. Ces avancées ergonomiques sont synonymes de sécurité active.

Outre les fonctionnalités citées, les véhicules BMW Série 1 et BMW Série 2 Gran Coupé ne manquent pas d’éléments de différenciation par rapport à la concurrence avec le poste de conduite BMW Live Cockpit Plus (combiné digital 5,1" derrière le volant + écran central 8,8") et la possibilité d’avoir le système d’exploitation BMW Live Cockpit Professional (combiné digital 10,25" + écran central 10,25"), selon la finition, pour la Série 1 et la Série 2 Gran Coupé. Les deux véhicules intègrent l’innovation dans leurs gènes tant pour la BMW Série 1, marquée par son charisme expressif et la BMW Série 2 Gran Coupé, marquée par sa ligne de coupé élégante et sportive, avec une habitabilité modulaire.

La BMW Série 1 est disponible en motorisation 116 i et 118 i à partir de 126.500 dinars TTC. Pour sa part, la BMW Série 2 Gran Coupé est disponible en motorisation 218i à partir de 151.700 dinars TTC.

Essais réalisés par Imen Nouira