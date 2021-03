Ferid Belhaj : La Tunisie n’exploite pas pleinement les fonds alloués !

Le vice-président de la Banque mondiale, en charge de la région MENA, Ferid Belhaj a affirmé que la Tunisie n’exploite pas pleinement les financements alloués par les bailleurs de fonds, lors de son intervention ce matin vendredi 19 mars 2021 sur Express FM.

« Des financements de cinq milliards et 200 millions d'euros ont été alloués par la Banque mondiale et l’union européenne à la Tunisie mais celle-ci n’a pas exploité ces fonds qui constituent 15% du PIB », a-t-il expliqué avant de lancer : « La situation dans le pays est de plus en plus inquiétante avec notamment le cumul de problèmes non résolus, les tiraillements politiques, les difficultés économiques et la notation Moody’s ».

Les chiffres indiquent que 21 % des Tunisiens sont dans une situation d’extrême pauvreté, le chiffre le plus élevé jamais enregistré en Tunisie depuis l’indépendance, ajoute Ferid Belhaj

Il a ensuite affirmé avoir fait part au ministre de l’Economie de la disponibilité de la Banque mondiale pour soutenir de façon urgente la Tunisie et avoir convenu de préparer un programme d’appui.

« Nous présenterons le programme d’appui au conseil administratif de la Banque mondiale le 31 mars 2021. Je suis sûr qu’il sera accepté et nous tenons à le financer avant le mois de ramadan. Il s’agit d’un financement de 300 millions de dollars qui devrait être injecté dans l’économie nationale dont 300 dinars seront destinés à chaque famille et le nombre de bénéficiaires varie entre 4 et 5 millions personnes », a-t-il martelé.

Le représentant de la banque mondiale a néanmoins indiqué que les chiffres montraient l’effondrement de l’économie nationale précisant qu’il a conclu, après ses rencontres avec le président de la République, l’Utica et l’UGTT, que les fonds collectés dépassent les dépenses car, explique-t-il , « nous ne faisons que perdre du temps ».

Le financement de 300 millions de dinars vise à limiter les retombées de la chute. A charge pour le dispositif Amen et le ministère des Affaires sociales d’assurer la gestion des financements car, dit-il, « le rapport de contrôle prouve que les manquements dans la gestion des subventions par ce dispositif sont minimes ».

La Banque mondiale (BM) est, notons-le, prête à soutenir les efforts de l’Etat tunisien pour contrer la pauvreté et elle a alloué 300 millions de dollars (M$) destinés à un million de familles tunisiennes.

Les réformes qui s’imposent actuellement, d’après le représentant de la Banque mondiale, sont : le dispositif de subvention, les établissements publics, le poids salarial, la gouvernance et la transparence et la justice économique.

« Il faudra réunir toutes les parties prenantes autour d’une table pour définir les étapes à suivre afin de mettre en place ces réformes et, puis, convaincre les bailleurs de fonds et les investisseurs. L’investisseur est devant un choix multiple et il y a beaucoup de concurrence », a-t-il conclu.

I.M.