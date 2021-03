Rached Ghannouchi sanctionne Abir Moussi lui interdisant les réunions du bureau de l’ARP

Le président du Parlement, Rached Ghannouchi, a infligé, jeudi 18 mars 2021, une sanction disciplinaire à la présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi. Celle-ci est, à présent, interdite des réunions du bureau du Parlement.

La décision de Rached Ghannouchi a été approuvée à l’unanimité par tous les membres du bureau du Parlement et représentants des différents blocs parlementaires, a annoncé, le porte-parole de Rached Ghannouchi et député d’Ennahhda, Maher Madhioub, lors d’un point de presse.

Cette sanction, basée sur les articles 48 et 56 du règlement intérieur de l'ARP, intervient en réaction aux agissements de Abir Moussi et perturbations itératives des travaux du Parlement dont la présidente du PDL était responsable mercredi et jeudi.

N.J.