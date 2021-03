Hechmi Louzir : Le variant britannique du SRAS-CoV-2 a été observé à Tunis, Bizerte et Sbeïtla

Le directeur général de l’Institut Pasteur, Hechmi Louzir a précisé, lors de son intervention ce mercredi 3 mars 2021, sur Express FM, que le variant britannique du SRAS-CoV-2 responsable du Covid-19 a été découvert chez quelques personnes résidant à Tunis, dans les quartiers du Lac et d’El Ghazela, à Bizerte et à Sbeïtla.

Il a précisé que la commission scientifique suit de près les mutations possibles du virus et que c’est dans le cadre de ce suivi qu’ont été découverts trois cas portant ce variant, grâce à la technique du séquençage du génome, auprès de 171 personnes testées positives.

« Il est confirmé que le variant britannique est présent en Tunisie et nous devons faire attention car oui il est plus contagieux que le virus originel et peut conduire à des cas plus graves. Il faut savoir que les mutations du virus est la conséquence du développement de l’immunité, certains variants ne survivent pas et d’autres échappent à la réponse immune. Le vaccin pourrait ne pas protéger à 100% contre le virus s’il mute mais il protège contre les cas graves et nous devons poursuivre la stratégie de la vaccination. Le risque de contagion existe mais jusqu’ici les mutations pourraient réduire la capacité de neutraliser le virus mais la protection est bien là, d’ailleurs certains scientifiques proposent d’ajouter une dose lors de l’administration du vaccin d’autres laboratoires travaillent déjà sur des vaccins contre ces nouveaux variants, donc les choses évoluent » a confié Hechmi Louzir.

Il a enfin indiqué que la commission scientifique se réunira aujourd’hui pour examiner les mesures sanitaires en place et celles qui devront éventuellement être révisées et soumettre ses propositions à la présidence du gouvernement. Mesures, souligne M. Louzir, qui devront prendre en considération et la réduction du nombre de cas et de décès à l’échelle nationale, et l’apparition des nouveaux variants.

