L'Afrique aux Africains d'abord, clame le président de la République

Le président de la République, Kaïs Saïed s’est réuni, ce lundi 1er mars 2021, avec les chefs des missions diplomatiques africaines résidants en Tunisie.

Lors de cette réunion, le président de la République a mis l’accent sur les richesses naturelles et humaines du continent africain, estimant que c’est une fierté internationale. "L'Afrique, aux Africains d'abord !", a clamé le chef de l'Etat.

Le chef de l’Etat a saisi cette occasion pour insister sur l’importance des relations bilatérales et la nécessité d’instaurer des relations de coopération et d’intégration entre les pays africains. Il a, également, souligné l’importance de le développer des mécanismes et des opportunités de partenariat régional et international dans le cadre du respect mutuel afin de renforcer le rôle du continent africain dans le commerce international et la création de la richesse.

S.H