Imen Houimel : Le projet de loi sur le congé de maternité entravé par le manque de financement !

La ministre de la Femme, Imen Zahouani Houimel, s'est exprimée lundi 1er mars 2021 sur le projet de loi portant sur le congé de maternité et de paternité.

Lors de son intervention dans "El Matinale" de Hamza Balloumi diffusée sur Shems FM, la ministre a souligné que le projet de loi était en préparation depuis 2017 mais qu’il n’avait pas été approuvé par le conseil des ministres en dépit de son importance notamment à cause du manque de financement.

« Nous n’avons pas les moyens permettant de couvrir les coûts supplémentaires qui en découlent malgré son importance sur les tous les niveaux surtout en matière de protection de l'enfant. Il permet également d’assurer l’égalité entre les femmes travaillant dans les deux secteurs privé et public », a-t-elle précisé.

Elle a néanmoins expliqué qu’il faudra relever les manquements observés en cherchant de nouvelles possibilités de financement (fonds, coopération entre le secteur public et privé… etc) qui prennent en considération les difficultés sociales et économiques que traverse le pays. La ministre a également souligné que la version améliorée du projet devrait inclure les femmes qui travaillent pour leurs propres comptes. Le but est de rendre la loi « applicable » en garantissant les mécanismes de son financement, dit-elle.

Imen Houimel a ainsi avancé que l’objectif était de soumettre le projet de loi- dans sa version améliorée- au Parlement avant le 13 août en assurant que le ministère traite sérieusement la question en coordination avec les différentes parties prenantes.

Notons que le projet de loi vise à instaurer un congé de paternité et un congé prénatal pour la maman, une prolongation de la durée de maternité ainsi que la création de congé postnatal.

I.M.