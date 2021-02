Fathi Ayadi : L’initiative de Ghannouchi ne vise pas la chute du gouvernement

Le porte-parole du mouvement Ennahdha, Fathi Ayadi a indiqué, ce lundi 22 février 2021, lors de son intervention sur les ondes de Mosaique Fm, que l’initiative de Rached Ghannouchi ne visait pas la chute du gouvernement, insistant sur l’importance du maintien du gouvernement Mechichi notamment en cette période.

Le dirigeant nahdhaoui a souligné que l’initiative du président du Parlement s’inscrivait dans le cadre du soutien du gouvernement, notant que d’autres mesures auraient été prises s’il y avait une volonté de mettre un terme au gouvernement Mechichi.

D’autre part, il a démenti l'existance d'un chantage derrière l’initiative de Rached Ghannouchi, expliquant que si c’était le cas, Rached Ghannouchi n’aurait pas demandé une réunion tripartite. Il a ajouté que cette initiative a été présentée au nom du président du Parlement et non du chef d’Ennahdha, pour consacrer les politiques de l’Etat et les appels à l’apaisement et au dialogue. « Le président du Parlement veut un dialogue supervisé par le président de la République avec le chef du gouvernement. Aujourd’hui, il n’y a pas de dialogue entre les trois présidents, alors qu’il s’agit de l’unique solution ».

Le président de l’ARP, Rached Ghannouchi, avait adressé ce samedi 20 février 2021, une correspondance à la présidence de la République, demandant l’organisation d’une rencontre réunissant les trois présidents afin de trouver une solution à la crise politique qui bloque le pays.

Le dirigeant et porte-parole d’Ennahdha, Fathi Ayadi, a souligné que cet appel entre dans le cadre d’une volonté de recourir à l’unité et au dialogue pour sortir de la crise.

S.H