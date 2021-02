Le couple Mechichi-Saïed dans l’impasse, selon Zouhair Maghzaoui

Le député du bloc Démocrate et secrétaire général du mouvement Echaâb, Zouhair Maghzaoui, a affirmé, jeudi 18 février 2021 lors d’une intervention sur Jawhara FM, que la relation entre le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, et le président de la République, Kaïs Saïed, se trouvait dans l’impasse.

« Hichem Mechichi ne peut continuer et faire ce qu'il entend», a lancé M. Maghzaoui.

Assurant qu’il n’y a plus aucun moyen de communiquer entre Carthage et la Kasbah, le député a souligné que le conflit entre les deux têtes de l’exécutif était bien plus profond qu’un simple problème de remaniement.

Selon Zouhair Maghzaoui, il s'agit d'une confrontation entre deux systèmes : celui de la corruption – représenté par l'alliance entre le président du Parlement, Rached Ghannouchi, et le fondateur de Qalb Tounes , Nabil Karoui – , et celui de l'éthique représenté par Kaïs Saïed.

Il a ajouté, dans ce sens, que le chef d’Ennahdha souhaiterait conserver à tout prix son poste à la tête de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), chose qu’il ne peut obtenir sans l’appui de Qalb Tounes et que Nabil Karoui offrait ce soutien en pensant qu’Ennahdha pourrait l’aider à régulariser sa situation avec la justice.

Cette alliance ou ceinture parlementaire du chef du gouvernement a, selon M. Maghzaoui, poussé Hichem Mechichi à entrer en conflit avec le chef de l’Etat.

Le politicien a précisé que Hichem Mechichi aurait dû convoquer ses ministres en conseil avant de procéder au remaniement.

Interpellé sur la solution à cette crise, Zouhair Maghzaoui a signalé que les approches avancées par le chef du gouvernement étaient « dangereuses » et s'approchaient plus de la gestion d'une administration que celle d'un Etat.

« Nous n’avons pas beaucoup de solutions : soit discuter, soit s’entretuer », a affirmé le député signalant qu’il faut capitaliser sur l’initiative de la Centrale syndicale et engager le dialogue politico-socio-économique que l’UGTT a proposé pour ensuite former un nouveau gouvernement.

N.J.