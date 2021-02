Mekki : Mechichi est l'exécutant de Ghannouchi !

Le député du mouvement Echaâb, Haykel Mekki, a souligné mardi 16 février 2021 que le président de la République Kais Saied évoquait dans la correspondance adressée à Hichem Mechichiles mêmes éléments discutés lors de sa rencontre avec les représentants des blocs parlementaires au palais de Carthage.

« Il ne faut pas se focaliser uniquement sur la forme de la correspondance car le contenu est toujours plus important que la forme. Si le président vient de la planète de l'intégrité et de la lutte contre la corruption et le terrorisme, nous aimerions bien le rejoindre», a-t-il poursuivi.

Le député a également précisé que la Cour constitutionnelle était la seule à évaluer l’interprétation de la Constitution donnée par le président de la République. « La Tunisie est passée d’un régime à parti unique vers le régime du lobby corrompu qui règne dans le pays et le président mène une guerre contre ceux qui veulent s’accaparer l’Etat et ses institutions », a-t-il indiqué.

Haykel Mekki s’est encore indigné contre l’alliance du chef du gouvernement avec le mouvement Ennahdha, notamment Rached Ghannouchi, en soulignant : « Le chef du gouvernement Hichem Mechichi s’est jeté dans les bras de certaines parties au lieu d’être le premier ministre de Kais Saied. Il est devenu l’exécutant de Rached Ghannouchi qui est un grand manipulateur !».

I.M.