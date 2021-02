Hyundai sponsor de "La biennale de l’art"

Privé de ses sponsors conventionnels à cause de la crise du Covid-19, la Société française d'entraide et de bienfaisance a trouvé le soutien nécessaire auprès d’Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers.

En effet, chaque année l’association organisait un diner gala qui lui permettait de collecter des fonds au profit de ses œuvres caritatives. Chose qu’elle n’a pas réussi à faire deux saisons de suite à cause de la pandémie alors que la situation sur le terrain s’est nettement compliquée, avec plus de personnes dans le besoin d’une assistance.

Mais grâce au soutien d’Alpha Hyundai Motor et d’autres sponsors, la SFEB a pu organiser cette année une exposition pop art, La biennale de l’art, avec une cinquantaine d’artistes dont une partie des bénéfices sera reversée à l’association.

Pour présenter l’action, une conférence de presse s’est tenue au showroom Hyundai à Ain Zaghouan en présence du directeur général d’Alpha Hyundai Motor Mehdi Mahjoub et du président de la SFEB Michel Delattre.

La biennale de l’art se tiendra du 5 au 9 mars 2021 au Golden Tulip. Au menu, une cinquantaine d’artistes dont certains de renommée internationale comme eL Seed qui vient de créer la nouvelle identité visuelle de la destination Tunisie et Shoof qui a dessiné la coque extérieure de la nouvelle Maison de Tunisie à Paris qui prendront part à cet évènement à travers leurs œuvres et bien d’autres notamment des jeunes qui vont exposer à côté d’eux, ce qui permettra de les valoriser et d’avoir de la visibilité.

Les œuvres seront variées : des tableaux mais également de la céramique, de la photographie, de la sculpture résine et sur métal. Les prix oscilleront entre 250 dinars à 8000/9.000 dinars.

« Il y en a pour toutes les bourses. Tout le monde pourra acquérir une œuvre », a affirmé Nadia Zouari, commissaire de l’exposition, à Business News.

En réponse à une interrogation de Business News, Michel Delattre a précisé que les bénéficiaires des œuvres caritatives de l’association sont des Français et de Franco-tunisien résidents en Tunisie, mais que ses actions sont étendues et concernent pleins d’activités allant du soutien scolaire, à l’aide des orphelins et des personnes âgées en passant récemment par le soutien de chefs d’entreprise en difficulté à cause du Covid-19. L’association apporte ainsi son aide à des personnes en grande difficulté sociale, médicale ou familiale particulièrement durant cette période difficile.

Pour M. Delattre, l’évènement permettra aussi aux artistes d’exposer leurs œuvres, eux aussi ayant été sévèrement impactés par la crise.

Pour sa part, Mehdi Mahjoub a souligné en réponse à une question de Business News que c’est la SFEB qui les a contactés et qu'ils ont répondu favorablement en s’engageant dans cette démarche artistique et humanitaire. Il a, en outre, noté que les gens intéressés par les expositions et ce genre d’événement sont généralement issus d’une population aisée, ce qui représente une cible potentielle pour le concessionnaire pour faire connaitre ses produits, notamment les nouveautés.

A l’occasion de cet événement, Alpha Hyundai Motor mettra deux voitures à la disposition des artistes qui, sans nul doute, prendront à cœur de les transformer en œuvres d’art et d’ajouter ainsi à leur valeur intrinsèque. « Le but n’est pas lucratif mais de redorer davantage l’image de marque de la société avec cette œuvre sur roue qui sillonnera la Tunisie », a expliqué M. Mahjoub.

De nouveaux modèles seront exposés sur place : trois nouveautés y seront présentées aux visiteurs.

Le concessionnaire récompense les artistes participants à travers un traitement privilégié dans ses showrooms durant l’année 2021. Ils recevront des coupons de remise. Idem pour les mécènes qui acquerront de nouvelles œuvres dont une partie sera reversée à l’association, qui auront droit eux aussi à des coupons de réduction.

Notons que plusieurs nouveautés sont prévues cette année chez Alpha Hyundai Motor, qui prévoit le lancement d'au moins cinq nouveautés (citadine, SUV, grand SUV, grande berline) au cours de 2021 M. Mahjoub n’a voulu en dire plus, pour l’instant.

En outre, le concessionnaire Alpha Hyundai Motor ambitionne de vendre 6.000 véhicules en 2021 (soit tous ses quotas au titre de l’année en cours), ce qui représentera environ 15% de part de marché.

Rappelons que la marque Hyundai a fini l’année sur la 2ème marche du podium avec 4.000 véhicules vendus en 2020. Son chiffre d’affaires a progressé de plus de 25% alors que ses ventes en termes d’unité ont progressé de plus de 15% du marché VP, a confié le DG à Business News.

Notons que l’entrée sera gratuite mais les visiteurs seront fortement encouragés à acheter des billets de tombola, à 30 dinars le billet, justement comme soutien à leurs actions.

Imen Nouira