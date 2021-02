La militante LGBTQ Rania Amdouni cible d’une campagne haineuse

La militante Queer et féministe, Rania Amdouni, est victime depuis quelques semaines d’une campagne d’incitation à la haine et de stigmatisation, la qualifiant notamment d’ « anomalie », dans le cadre de ses apparitions dans les récentes manifestations.

L'Association tunisienne des femmes démocrates et de nombreuses organisations et personnalités nationales se sont associées à l’activiste et lui ont exprimé leur soutien face aux campagnes de dénigrement qui la visent et qui s'attaquent à toutes les personnes différentes, ne répondant pas aux diktats rétrogrades de la beauté.

Encore aujourd’hui, sur une chaine de radio, un échange surréaliste la concernant a suscité les moqueries des internautes. L’homme de médias, Borhen Bsaies et l’avocate Sonia Dahmani, parlant des attaques menées à l’encontre de Rania Amdouni, ont affirmé que « Queer » est un adjectif qu’on donne aux personnes obèses ou en surpoids.

L’ignorance de deux personnalités censées représenter l’élite éduquée n’a pas manqué d’être soulignée par les internautes. Le terme Queer n’a, en effet, rien à avoir avec le poids même si en arabe il sonne comme « ballon ». Il s’agit en fait d’un terme anglophone désignant une personne qui ne se définit pas par son genre.

Un concept et un débat à des années lumières d’être assimilés par une société qui n’a pas encore intériorisé les plus élémentaires des libertés.

M.B.Z