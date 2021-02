Emrhod Consulting : 41% de la population se dit prête à se faire vacciner

"Les Tunisiens, le Covid-19 et l’intention de se vacciner" est le thème du sondage réalisé par Emrhod Consulting et commandé par Honoris United Universities et Eshmoun Clinical Research.

Une conférence de presse s’est tenue, ce vendredi 5 février 2021 à l’hôtel Laico pour présenter les résultats les plus importants de cette enquête, effectuée auprès d’un échantillon de 1.021 Tunisiens et d’un échantillon de 698 agents exposés, interrogés par téléphone (computer assisted telephone interviewing) dans la période allant du 15 au 25 janvier 2021.

Il en ressort que seulement 41% de la population se dit prête à se faire vacciner, un taux nettement inférieur à celui des médecins, sachant que ces derniers seraient une grande majorité à vouloir se faire vacciner à plus de 65%.

Malgré une certaine fébrilité et des niveaux d’acceptation du vaccin relativement faibles, les Tunisiens sont convaincus que le vaccin arrêtera l’épidémie, à 53% d’une part, estimant au moins une diminution nette de sa propagation, à 33,1% d’autre part.

S’agissant des facteurs de défiance, les principales causes de réticence exprimées renvoient à la peur des effets secondaires éventuels, le manque de recul par rapport à ces vaccins et la préférence de développer une immunité naturelle.

Plus particulièrement, cette défiance s’illustre par le fait que seulement 25% de la population déclare avoir une idée sur l’avancement de la recherche sur le vaccin. Autre facteur de défiance, le manque de confiance dans le niveau de préparation de la Tunisie pour la mise en place de la campagne de vaccination : 44% des Tunisiens affirment ainsi que le pays n’est pas du tout préparé.

60% de la population estime ainsi que la communication n’est pas suffisante, un avis partagé aussi bien par les médecins que par le reste de la population interviewée.

En ce qui concerne les gestes barrières, 57,3% de la population nationale disent les respecter contre 64,6% pour la cible exposée.

A la question s’ils ont été testés, 11% de l’échantillon national et 22% de l’échantillon exposé disent oui. 32% de ceux testés se sont avérés positifs.

I.N