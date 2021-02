La nouvelle Peugeot 208 disponible chez Stafim à partir de 49.990 dinars

La deuxième génération de la Peugeot 208 est désormais disponible sur le marché tunisien, chez la Stafim, concessionnaire automobile de la marque en Tunisie, et ceci pour un prix qui démarre à partir de 49.990 dinars.

A l’occasion, Stafim Peugeot a convié ce mercredi 3 février 2021 la presse tunisienne à la présentation du véhicule dans ses locaux aux Berges du Lac en présence de son vice-président, Abderrahim Zouari, et de plusieurs de ses cadres notamment le DGA de la société Emmanuel Debrailly, sa directrice commerciale Inès Khemakhem Chelly, la nouvelle venue la directrice marketing Ramla Chraiet et la responsable communication Olfa Ben Jemaa, le tout dans le respect des consignes sanitaires.

M. Zouari a profité de l’occasion pour revenir sur les performances de l’année dernière. « 2020 a été un bon cru, malgré le contexte difficile et malgré les difficultés du secteur automobile, puisque nous terminons l’année sur le podium, à la deuxième place et en gagnant de ce faite une place par rapport à une année auparavant. Des performances réalisées grâce au sprint final, Stafim finissant à au premier rang au quatrième trimestre 2020.

C’est dans ce contexte que nous lançons la 208, "une petite merveille" sur tous les plans, qui prouve que PSA est réellement dans une montée en gamme. Le tout dans l’attente de la 3008, qui débarque bientôt en Tunisie, et qui a fait un record mondial en termes de véhicules vendus », a-t-il indiqué.





Et de rappeler que la nouvelle Peugeot 208 a été élue "Car of the Year 2020" par 60 journalistes spécialistes européens. Devançant de ce fait les autres finalistes : BMW 1-Series, Ford Puma, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 et Toyota Corolla.

Parfaitement inscrite dans la montée en gamme de la marque Peugeot, cette nouvelle génération de Peugeot 208 s’affirme par son design affuté, insufflant jeunesse et énergie.

Innovante par son style distinctif, la nouvelle Peugeot 208 innove également avec une nouvelle génération du Peugeot i-Cockpit© à combiné tête haute 3D et un éventail d’aides à la conduite issus des segments supérieurs.

La nouvelle Peugeot 208 adopte un style extérieur distinctif et suffisamment valorisant pour se passer d’accastillage chromé : la force d’un design expressif et de proportions homogènes. Elle est bien ancrée au cœur de la montée en gamme de la marque Peugeot.

Plus longue, plus large et plus basse que sa précédente, cette nouvelle génération adopte une silhouette distinctive évoquant la sportivité avec ses lignes tendues et pures. Ses largeurs d’ailes et l’ampleur de ses modelés de carrosserie lui confèrent une sensualité affirmée. Subtil équilibre entre tension et douceur.

De profil, la nouvelle Peugeot 208 dispose d’un pare-brise reculé permettant d’implanter un capot sculpté plus long. Signe de son dynamisme, la vitre de custode est très inclinée et parfaitement alignée avec le passage de roue arrière. En version GT Line, les passages de roues sont agrémentés d’élargisseurs d’ailes noir laqué : la silhouette s’affine et le diamètre des roues est visuellement agrandi. Sur ces versions haut de gamme, les jantes de 17 pouces sont ornées d’inserts vissés et personnalisables : gain en aérodynamisme et sur la masse non suspendue (-3,6 kg par véhicules).

Reconnaissable au premier coup d’œil, la face avant combine habilement une évocation de la signature visuelle de la nouvelle Peugeot 508 en partie basse et une signature lumineuse à 3 griffes dans les projecteurs Full LED (selon version). Le bouclier avant est dessiné d’une seule ligne et embarque en son centre une calandre à bouche unique. Cette dernière est parfaitement intégrée et porte en son centre le monogramme Lion de la marque Peugeot. Le nez de capot est siglé 208.

Dans la lignée des Peugeot 3008/5008/508, la face arrière de la nouvelle Peugeot 208 est caractérisée par un bandeau noir courant sur toute la largeur du volet de coffre et reliant des feux à trois griffes (allumés de jour comme de nuit). Le dessin est précis, les formes sont tendues. Le diffuseur arrière est disponible en finition noir laqué et, selon la motorisation, peut être rehaussé de canules d’échappement chromées.

En complément des teintes de carrosserie standards et du toit Black Diamond, la nouvelle Peugeot 208 dispose d’une palette de couleurs reflétant parfaitement son esprit tonique et vitalisant : le jaune Faro métallisé, le bleu Vertigo tri-couches et le rouge Elixir à vernis coloré.

Inspirée du concept-car Peugeot Fractal, la nouvelle Peugeot 208 dispose d’une nouvelle et inédite génération du Peugeot i-Cockpit®, élément indissociable de l’ADN de la marque Peugeot avec plus de 5 millions de conducteurs conquis.

Le Peugeot i-Cockpit® de la nouvelle Peugeot 208 emploie la même stratification à trois niveaux que les autres modèles de la gamme Peugeot, pour une ergonomie sans faille.

L’œil : les informations tombent sous le regard, elles sont judicieusement placées dans le champ de vision du conducteur. Selon le niveau de gamme, le combiné d’instrumentation Peugeot i-Cockpit® 3D diffuse les informations sur 2 niveaux de lecture. Devant la dalle numérique haute, les informations sont projetées à la manière d’un hologramme. Ces indications sont dynamiques, elles s’approchent de l’œil en fonction de leur degré d’importance ou d’urgence, le gain en réactivité est de l’ordre d’une demie seconde. En partie centrale, au-dessus des toggle switches, l’écran tactile est disponible en 5, 7 ou 10 pouces selon le niveau de finition ou les options choisies.

Les mains : les matériaux sont agréables au toucher, les jeux d’assemblage maîtrisés, les commandes tactiles ou physiques judicieusement placées. Dès le niveau Active (selon pays), la planche de bord est moussée et se pare dans sa partie centrale d’un décor de type « carbone ». Le volant compact est hérité des modèles des segments supérieurs. La commande de boîte de vitesses automatique EAT8 Shift and Park by wire est intuitive, ergonomique. Les palettes au volant associées permettent de changer ponctuellement de rapports de façon manuelle sans perdre la fonction automatique.

Le corps : l’habitacle forme un cockpit enveloppant autour de ses occupants. Les sièges avant procurent un excellent confort doublé d’un parfait maintien.

La nouvelle Peugeot 208 est proposée dans une gamme à 4 niveaux de finition :

Like HDI pourvu d’un moteur 1.6 développant 90 chevaux et accouplé à une boite manuelle 5 rapports au prix de 43.200 dinars

Active pourvu d’un moteur 1.2 Puretech développant 75 chevaux et accouplé à une boite manuelle 5 rapports au prix de 49.990 dinars

Active Pack pourvu d’un moteur 1.2 Puretech développant 75 chevaux et accouplé à une boite manuelle 5 rapports au prix de 55.900 dinars

Allure pourvu d’un moteur 1.2 Puretech développant 75 chevaux et accouplé à une boite manuelle 5 rapports au prix de 59.900 dinars

GT Line pourvu d’un moteur 1.2 Puretech développant 130 chevaux et accouplé à une boite automatique 6 rapports au prix de 79.900 dinars

La version haut de gamme GT Line est dotée d’attributs stylistiques distinctifs notamment les projecteurs Full LED avec signature lumineuse à 3 griffes, les enjoliveurs de passages de roues et lécheurs de vitres noir laqué, les jantes en aluminium 17’ diamantées avec inserts, l’habitacle aux détails soignés avec garniture de pavillon noire, surpiqûres de couleur Adamite, choix de 8 couleurs pour l’éclairage d’ambiance, sièges dynamiques, pédalier aluminium.

I.N avec communiqué