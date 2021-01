Gafsa : Une demande de divorce collective pour réclamer un emploi !

Des manifestantes ont présenté, ce lundi 25 janvier 2021, une demande de divorce collective pour appeler le gouverneur de la région à leur octroyer leur droit à l’emploi.

Les femmes en question, se sont vues refuser l’accès à l’emploi, alors qu’elles sont diplômées et qu’elles réclament leur recrutement depuis trois ans.

Le motif présenté par le gouverneur - ont déclaré les concernées - est invraisemblable et scandaleux. Il leur aurait affirmé qu’elles n’étaient pas « prioritaires » car elles sont mariées et que leurs époux ont déjà un emploi.

« Nous ne plaisantons pas ! Nous allons divorcer, nous avons travaillé avec acharnement pour avoir nos diplômes et puis il vient nous exclure ! Eh bien c’est lui qui sera exclu ! Aucun des protestataires n’est prioritaire ! Tout le monde a ses problèmes ! » ont-elles scandé devant les caméras d’Al Arabiya Tunis.

La vidéo et cette demande de divorce collective n’ont pas manqué de faire réagir la toile. De nombreux internautes se sont joints à cette cause et ont salué la bravoure de ces femmes, qui ont refusé d’être exclues à cause de leur statut.





M.B.Z