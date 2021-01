Moez Belhaj Rhouma : 130 mille tonnes de riz avarié au port de Radès

L’élue Souhir Askri a publié ce jeudi 21 janvier 2021 une vidéo sur les réseaux sociaux pour mettre en garde contre l’existence d’une grande quantité de riz impropre à la consommation dans les entrepôts du port de Radès, ainsi que d’autres denrées alimentaires tels que le café et le sel.

« Près de 6500 tonnes de riz ont été importées de Thaïlande et du Pakistan. Les quantités importées ont été stockées aux entrepôts pour plus de 150 jours, ce qui a engendré le pourrissement du riz », a souligné la députée.

Le directeur de la production au sein de l’Office du Commerce a, de son côté, précisé que l’instance générale de contrôle avait vérifié l’absence du riz impropre à la consommation dans ses entrepôts et que les experts avaient utilisé des médicaments pour éliminer les acariens que contient le riz.

Moez BelHaj Rhouma, le président de la commission parlementaire de l’agriculture a affirmé dans une déclaration accordée à Mosaïque FM que 130 mille tonnes de riz avarié ont été importées de Thaïlande sans aucune réaction de l’Etat.

« Une grande quantité de riz a été importée en mai 2020 et stockée aux entrepôts du port de Radès. Ces quantités sont devenues impropres à la consommation et les médicaments utilisés n’ont pas été efficaces contre les acariens qu'elles contiennent. Ajouter à cela 120 mille tonnes de café avarié et 22 mille litres de lait périmé », a-t-il précisé.

