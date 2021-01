La toile indignée après un tir de lacrymogène

La nuit dernière a été ponctuée par des heurts dans plusieurs quartiers sur le territoire. Mais, une vidéo en particulier a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux dans la soirée du 18 janvier 2021.

La vidéo concerne le comportement inapproprié d’un agent des forces de l’ordre. En patrouille la rue avec certains de ses collègues, il a été interpelé par un citoyen dans son balcon lui disant qu’il a suffoqué avec sa famille l’air étant devenu irrespirable à cause du lacrymogène. En réaction, l’agent a tiré une grenade lacrymogène au domicile du monsieur via le balcon ouvert, provoquant l’indignation immédiate de la voisine, témoin de la scène et qui a tout filmé, au grand dam de l’agent en question.

I.N