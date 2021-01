Zouhair Maghzaoui : Mechichi ment en disant que son gouvernement est composé d'indépendants !

Le député du Mouvement Echaâb, Zouhair Maghzaoui, a affirmé, lors de son intervention ce mardi 19 janvier 2021, à la matinale de Hamza Belloumi sur Shems FM, que son parti et le Bloc démocrate ne voteront pas pour les nouveaux ministres de Hichem Mechichi.

« Le chef du gouvernement a le droit et les prérogatives pour opérer un remaniement, bien évidemment. Mais il a parlé d’une évaluation et un remaniement doit être précédé par un bilan, or Hichem Mechichi a fui le Parlement, il n’est pas venu le 18 janvier pour le bilan des cent jours de son gouvernement » a déclaré Zouhair Maghzaoui.

Il a poursuivi en affirmant que Hichem Mechichi ment aux gens en leur disant que le gouvernement est composé de personnalités indépendantes, et qu’il a fini par nommer des ministres qui ont clairement des liens avec des partis. « Nous lui avons pourtant dit d’être courageux et de composer directement un gouvernement politique sans détours inutiles » a confié le député.

« Et puis il y a cette histoire de Mechichi qui est enfin le vrai chef de son gouvernement, cela pose un problème éthique, si le président lui avait imposé des ministres il n’avait qu’à faire preuve de courage et refuser autrement il ne mérite pas d’être le chef du gouvernement. Et puis quel est son bilan ? Ce chef du gouvernement n’a rien à offrir aux Tunisiens et aucune solution pour le pays, il n’a fait qu’opérer un remaniement et nommer certains ministres autour desquels planent des suspensions ! » A-t-il conclu.

M.B.Z