Les habitants de Mnihla à Kaïs Saïed : « Du travail, monsieur le Président ! »

Le président de la République, Kaïs Saïed, a effectué, lundi 18 janvier 2021, une visite inopinée à El Mnihla, son quartier de résidence avant son investiture.

La foule rassemblée à l’occasion dans les rues de ce quartier populaire de la capitale Tunis, a accueilli le locataire de Carthage en scandant : « Du travail, monsieur le Président ! Nous voulons des emplois ».

La Tunisie vit, depuis le jeudi 14 janvier, au rythme de protestations nocturnes et d’actes de vandalisme et de pillage simultanées dans plusieurs localités dans les gouvernorats du nord-ouest et de Sousse, notamment.

Plusieurs heurts ont éclaté entre les forces de l’ordre et des casseurs qui ont tenté des cambriolages dans des magasins de grande distribution et des banques. Pas moins de 630 arrestations ont eu lieu dans la soirée de dimanche, selon le ministère de l’Intérieur.

N.J.