Sami Tahri : Un remaniement n'est d'aucune utilité aujourd'hui





Le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Sami Tahri, est revenu, mercredi 13 janvier 2021, sur l’initiative de dialogue national présentée par l’UGTT et adoptée par la présidence de la République et dont le coup d’envoi n’a toujours pas été donné.





Invité de la matinale de la Radio nationale, il a d’abord précisé que cette initiative était, à présent, entièrement entre les mains de la présidence de la République.

Interpellé sur la participation des jeunes à ce dialogue national, Sami Tahri a indiqué qu’il avait été convenu de faire participer les jeunes qui sont déjà structurés au sein d’organisations de la société civile et d’associations.

A lire également Habib Karaouli : Le dialogue est en train de prendre une mauvaise tournure !

Pour ce qui est de l’exclusion du Parti destourien libre (PDL) et de la coalition Al Karama de cette initiative, le secrétaire général adjoint de la Centrale syndicale a réitéré que seuls ceux qui se sont exclus eux-mêmes et ceux qui véhiculent un discours haineux, violents et anti-UGTT seraient exclus de ce dialogue.

A lire également Abir Moussi accuse Noureddine Taboubi d'être du coté de Rached Ghannouchi

Il a condamné, dans ce même contexte, la déclaration du président du Parlement et chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, lequel avait indiqué la semaine dernière qu’en l’absence d’un dialogue les partis politiques finiraient par s’entretuer.

« Le dialogue ou le dialogue », a-t-il martelé appelant les partis politiques à exprimer ouvertement leur position au sujet du dialogue national.

Au sujet du démarrage de ce dialogue, Sami Tahri, n’a pas pu communiquer de date expliquant que le lancement du dialogue national ne se ferait qu’une fois les modalités examinées et approuvées par la commission mixte composée de représentants de la présidence de la République et de représentants de l’UGTT.

Cette commission n’a toujours pas été créée.

Il convient de rappeler que c’est en novembre 2020 que le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, avait présenté l’initiative de la Centrale syndicale au président de la République, Kaïs Saïed. Celui-ci n’a donné son feu vert pour que six semaines plus tard en imposant des conditions bien définies, notamment l’exclusion des corrompus de cette initiative et une rupture totale avec le passé en termes de modalités de conduite de ce dialogue.

Au sujet de l'éventuel remaniement ministériel, Sami Tahri a évoqué une "tromperie" notant que cela ne serait qu'une mise en application d'un précédent accord entre les composantes de la ceinture politique du gouvernement qui avait décidé d'accorder sa confiance au gouvernement Mechichi en contrepartie de la promesse d'un remaniement.

Il a ajouté, dans ce sens, qu'un remaniement ne serait d'aucune utilité dans les circonstances actuelles sauf pour les ministères qui sont vacants.

N.J.