Huit supporters du Club africain placés en garde à vue et cent mineurs libérés

Me Toumi Ben Farhat a indiqué, dans un statut posté ce dimanche 10 janvier 2021, que huit supporters du Club africain ont été placés en garde à vue, et que les autres ont été libérés.

L’avocat a ajouté que parmi les supporters arrêtés, il existe cent enfants mineurs dont l’âge ne dépasse pas les seize ans.

L’avocate et députée Leila Haddad a assuré, lors de son intervention sur les ondes de Shems Fm ce matin, que les huit supporters maintenus en détention sont tous âgés de plus de 18 ans, soulignant que tous les mineurs ont été relâchés vers l’aube et ont pu rejoindre leurs familles. Elle a indiqué, également, qu’ils comparaitront demain, ainsi que douze autres personnes devant le procureur la République. Ils sont accusés d’avoir porté atteinte aux biens d’autrui.

Hier, des affrontements ont éclaté entre les sympathisants du Club africain et les forces de l’ordre devant le siège de la Fédération tunisienne de football (FTF). Plusieurs blessés ont été enregistrés et plusieurs arrestations ont eu lieu parmi les supporters.

Pour justifier les affrontements, le ministère de l’Intérieur a affirmé que des supporters du Club africain, plaidant la cause de leur club, se sont rassemblés devant le ministère des Sports et ont tenté d’envahir le lieu ainsi que les installations sportives environnantes. Il a précisé que les manifestants, empêchés de forcer les locaux du ministère, s’en sont pris aux agents des forces de l’ordre et les ont attaqués avec des projectiles et des pierres infligeant des blessures à un certain de nombre de sécuritaires.

S.H