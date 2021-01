La Coordination d’El-Kamour menace de refermer la vanne de pompage du pétrole

Le porte-parole du sit-in d'El-Kamour, Tarek Haddad, a publié une vidéo sur Facebook, vendredi 8 janvier 2021, menaçant de refermer la vanne de pompage du pétrole.

« Ça fait deux mois jour pour jour que l’accord a été signé et aucun de ses termes n’est jusqu’à l’heure entré en vigueur », a-t-il lancé.

Tarek Haddad s’exprimait au terme d’une réunion avec le premier délégué de la région.

« Qu’en est-il des mille postes prévus dans la société de jardinage et des 215 promis dans les compagnies pétrolières, et où sont les mille crédits BTS et les 18 milliards que vous nous avez promis ? », a-t-il ajouté.

Le porte-parole du sit-in El-Kamour a évoqué, également, la médiatisation des évènements d’El-Kamour accusant le gouvernement d’avoir tenté de faire passer des sit-inneurs pour des bandits en utilisant leur machine de propagande.

S’adressant au chef du gouvernement, Tarek Haddad a lancé un ultimatum affirmant que si aucune solution n’est trouvée par la délégation gouvernementale qui devrait se déplacer dans la région d’ici le 20 janvier, les sit-inneurs reviendront à la charge et refermeront la vanne de pompage du pétrole.

Il convient de rappeler que l’accord d’El-Kamour prévoit :

Le classification de la société en tant que société à participation publique sous tutelle du ministère de l’Agriculture, bénéficiant des augmentations du secteur public,

L’accélération du paiement des salaires des agents de la société

Le recrutement de 1000 agents et cadres

La prise en charge par les commissions régionales de l’emploi du dossier des recrutements en garantissant la représentativité de la délégation régionale,

L’approbation du principe de l’augmentation des salaires des agents et des cadres de la société. Elles seront versées à partir du mois d’octobre 2020,

L’autorisation le démarrage de l’étude du plan d’affaires élaboré par la société.

N.J.