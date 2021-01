Chaouachi : Le Parlement est stérile et sa dissolution pourrait être une solution

« Le Parlement est stérile et sa dissolution pourrait être une solution », a affirmé, ce jeudi 7 janvier 2021, le secrétaire général d’Attayar, Ghazi Chaouachi sur Jawhara FM.

Ghazi Chaouachi a souligné que de nombreux députés, qui se disent « élus », ont manipulé les Tunisiens, acheté des voix avec l’argent politique et les promesses fallacieuses.

« L’ARP ne produit rien et son président a échoué à la diriger ou à fixer ses priorités. Leur agenda n’est pas de servir les Tunisiens mais leurs intérêts », a-t-il ajouté.

Ghazi Chaouachi a aussi affirmé que son parti soutient le président de la République car c’est lui qui rétablit un semblant d’équilibre dans le pays et contrebalance le poids des trois partis qui tiennent le Parlement.

« Il est temps que Kaïs Saïed mettre à exécution ses slogans et son programme. Il a le pouvoir de sortir le pays de la crise, il a le pouvoir de présider les conseils ministériels, de proposer des initiatives sociales, économiques et politiques et de s’adresser au peuple au sein même de l’ARP. Il nous a assuré qu’il compte endosser son rôle et cela va d’ailleurs commencer avec le dialogue national qu’il va présider », a-t-il conclu.

M.B.Z.