Abdessatar Ben Moussa : Nous sommes là pour simplifier la relation entre le citoyen et l’administration

Le médiateur administratif, Abdessatar Ben Moussa, était l’invité ce matin du jeudi 7 janvier 2021 de Hamza Belloumi sur Shems FM.

Abdessatar Ben Moussa était présent sur le plateau pour expliquer son rôle et présenter brièvement le rapport annuel sur les activités de l’institution pour 2019.

Le rapport qu’a présenté M. Ben Moussa comporte des propositions et recommandations concernant de nombreuses procédures administratives afin de les simplifier, et réviser certaines législations de manière à contribuer à renforcer et faciliter la relation du citoyen avec l'administration.

Le médiateur a aussi évoqué certaines difficultés rencontrées par le citoyen dans ses relations avec l'administration, notamment dans le domaine de l'exécution des jugements rendus à l’encontre de cette dernière et de l'exécution des décisions. Il a aussi précisé que le rôle de médiateur est aussi d’orienter le citoyen, de lui indiquer aussi s’il n’est pas lui-même en faute. « Nous sommes consultés par les citoyens s’ils souhaitent engager des procédures contre l’administration, notre rôle est aussi de leur dire s’ils ont raison de le faire car des fois l’administration n’est pas en tort, lequel cas nous leur conseillons de ne pas perdre leurs moyens dans une affaire perdue d’avance » a poursuivi Abdessatar Ben Moussa.

Il a enfin rappelé l'importance de cette institution qui est là pour garantir les droits des citoyens face à l’administration, soulignant toutefois qu’il espère voir s’élargir ses domaines d’intervention pour concerner également le cadre professionnel afin de défendre les droits des employés.

M.B.Z.