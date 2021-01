Hasna Ben Slimane à propos de la loi 38-2020 : Nous œuvrons pour assurer son application

La ministre de la Fonction publique, Hasna Ben Slimane, a été l’invitée lundi 4 janvier 2021 de l’émission « Yaoum Said » de Hatem Ben Amara sur les ondes de la radio nationale. Elle est revenue, entre autres, sur la loi 38-2020 portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public.

La ministre a souligné que le gouvernement s’engageait à appliquer la loi en début 2021, précisant que celui-ci était en discussion avec toutes les parties prenantes, les députés notamment, afin de fournir les conditions favorables à la mise en œuvre de cette loi. « Nous discutons de l’application de la loi 38-2020 ainsi que des stratégies et des conditions légales susceptibles de la mettre en place », a-t-elle indiqué, ajoutant que les décrets gouvernementaux doivent être publiés après avis du Tribunal administratif.

La ministre a nié toute « procrastination » du côté du gouvernement en matière d’application de la loi. « Le gouvernement doit respecter les dispositions de la loi adoptée par le Parlement. En contrepartie, la mise en œuvre de cette loi se heurte à l’incapacité des secteurs privés et publics à recruter. C’est pour cela qu’il faut créer une mouvance économique permettant de pouvoir appliquer la loi en question ».





La Loi 38-2020, adoptée par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) le 13 août 2020, concerne les titulaires de diplômes supérieurs au chômage depuis dix ans et plus, et qui sont inscrits aux bureaux de l’emploi. D’après Mme Ben Slimane, les personnes prioritaires sont "celles qui ne travaillent pas actuellement" en réponse à certaines interrogations sur les principaux critères de recrutement.

Revenant sur la situation de la fonction publique, Hasna Ben Slimane a fait savoir que de nouvelles réformes devraient être entamées notamment en ce qui concerne la numérisation de l’administration. La ministre a avoué l’échec de la stratégie basée sur les recrutements dans la résolution des problèmes sociaux qui se posent actuellement, plus particulièrement le chômage, estimant que le manque d’encadrement était derrière l’échec de cette stratégie.

I.M.