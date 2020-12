Slim Tissaoui : Le citoyen ne fait plus confiance au gouvernement !

Le conseiller du chef du gouvernement, Slim Tissaoui a indiqué ce mardi 29 décembre 2020, lors de son passage sur les ondes de Shems Fm qu’il est contre les interventions forcées pour lever les sit-ins et les manifestations, assurant que le gouvernement cherche à parvenir à des solutions à tous les problèmes régionaux.

Dans ce contexte, il a admis que les régions connaissent un climat social tendu, soulignant que la différence actuellement réside dans le fait que les mouvements de protestation sont encadrés. « Nous n’acceptons pas les protestations anarchiques. Cela dit, la plupart des revendications reviennent à la demande d’emploi, mais le problème est que le citoyen ne fait plus confiance au gouvernement ».

Et d’ajouter que la réforme de la fonction publique et le partenariat entre le secteur public et privé font partie des solutions possibles pour créer des postes d’emploi.

Il a, également, déclaré que le gouvernement a mis en place un plan stratégique au profit des régions, précisant que la direction centrale s’est rendue dans les régions pour résoudre les problématiques sur place.

Revenant sur la polémique autour de la mise à disposition syndicale, M. Tissaoui a assuré qu’un projet de loi est en cours d’élaboration pour définir un cadre juridique légal à ce mécanisme.

S.H