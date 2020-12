Khalil Baroumi : Un mouvement suspect a accompagné l’arrestation de Nabil Karoui

Le dirigeant au sein du mouvement Ennahdha, Khalil Baroumi a été présent, ce lundi 28 décembre 2020, sur le plateau de Midi Show sur les ondes de Mosaïque Fm, pour revenir sur les derniers développements sur la scène nationale, en rapport notamment avec l’arrestation de Nabil Karoui et les informations concernant la visite de Rached Ghannouchi à Washington.

Khalil Baroumi a considéré que l’arrestation du président du parti Qalb Tounes n’était pas fortuite dans la mesure où elle a été accompagnée par une campagne de dénigrement et de toute une cabale menée par des minorités parlementaires. « D’ailleurs, à la suite de l’arrestation de Nabil Karoui, certains ont publié des statuts indiquant que c’est la fin du gouvernement Mechichi. Nabil Karoui bénéficie de la présomption d’innocence. D’autre part, même les suspicions concernent sa personne et non le bloc parlementaire, qui lui est légitime et élu par le peuple tunisien ».

Il a, également, assuré qu’il y a un mouvement suspect ayant précédé l’arrestation de Nabil Karoui, « Nous faisons confiance à la justice, et nous espérons que les juges se tiennent à l’écart des tiraillements et des pressions politiques ».

Le dirigeant nahdhaoui a ajouté que certaines personnes n’acceptent pas leur position dans l’opposition. « Ils veulent gouverner à tout prix, ou bien menacent de faire intervenir l’armée. Aujourd’hui, le gouvernement Mechichi a le mérite d’avoir ouvert réellement les dossiers liés à la corruption. Cela dit, d’autres partis ont gouverné au sein d’un gouvernement suspecté de corruption ». Cependant, Khalil Baroumi a, indiqué que l'alliance avec Qalb Tounes est stratégique et contribue aux équilibres parlementaires.

Khalil Baroumi est revenu sur l’information rapportée par Riadh Chaïbi conseiller de Rached Ghannouchi, à propos de sa visite à Washington. « Nous avons déjà démenti ces propos. Actuellement, il n’y a aucune visite prévue et aucune invitation pour Rached Ghannouchi. Toutefois, Rached Ghannouchi est habitué aux déplacements à l’étranger. En tout cas, s’il y a une visite en perspective, elle doit être effectuée en étroite collaboration avec la présidence de la République ».

