Fadhel Abdelkefi : Je suis plus proche de Abir Moussi que de Rached Ghannouchi !

Le nouveau président du parti Afek Tounes, fraichement élu, Fadhel Abdelkefi, a été présent ce soir du dimanche 27 décembre 2020, sur le plateau de Samir El Wafi sur Attessiaa pour revenir sur plusieurs questions en rapport avec son entrée dans le monde de la politique.

A lire également Fadhel Abdelkefi élu président d’Afek Tounes

Fadhel Abdelkefi a assuré tout au long de l’interview qu’il n’est pas proche idéologiquement du mouvement Ennahdha bien que le parti l’ait proposé à deux reprises au poste de chef de gouvernement. Le nouveau président d’Afek Tounes a affirmé que plusieurs autres partis l’ont, également, proposé à ce poste estimant qu’il représente une personnalité consensuelle, capable de parvenir à des solutions à la crise économique du pays.

Il a insisté sur le fait qu’il n’est pas « l’enfant gâté de Rached Ghannouchi », soulignant qu’il ne l’a rencontré que cinq fois durant les dix dernières années. Par ailleurs, Fadhel Abdelkefi est revenu sur les allégations selon lesquelles il aurait « acheté » le parti Afek Tounes tenant compte de sa fortune. Dans ce contexte, il a assuré que ces propos sont complètement infondés soulignant qu’Afek Tounes n’est pas en faillite. Il a assuré que Yassine Brahim avait réglé tous les frais et que le parti n’a pas de problème financier.

Commentant la scène politique actuelle, Fadhel Abdelkefi a indiqué qu’il est proche des destouriens, des conservateurs et des centristes, précisant qu’il est plus proche du PDL et de Abir Moussi que d’Ennahdha et de Rached Ghannouchi.

A lire également Fadhel Abdelkefi : Je ne suis pas un libéral sauvage et Afek veut un Etat fort dans son rôle !

« Abir Moussi, je l’ai rencontrée une seule fois au Parlement et la rencontre était plutôt froide. Politiquement, je suis plus proche d’elle, même si j’ai des réserves sur ses choix politiques notamment en ce qui concerne l’exclusion. Pour moi, seules les urnes ont le pouvoir d’exclure des partis politiques, tout comme la justice ».

A lire également Ennahdha : Khayem Turki et Fadhel Abdelkefi sont capables de relever les défis

Fadhel Abdelkefi est, également, revenu sur les informations selon lesquelles il aurait été en conflit avec l'ancien chef du gouvernement Youssef Chahed et que ce dernier serait derrière l’affaire le touchant du temps où il était ministre.

Il a assuré qu’il n’est pas au courant d’un « tel complot », assurant qu’il entretient de bonnes relations avec Youssef Chahed. Le président de Afek a maintenu que, selon lui, Nabil Karoui aurait fait un meilleur président de la République.

S.H