Naoufel Ouertani présente des excuses

Naoufel Ouertani a publié sur sa page aujourd’hui, dimanche 27 décembre 2020, une vidéo pour s’expliquer sur son émission d’hier et le jeu qui a été au centre des critiques.

Tout en présentant des excuses, il a affirmé que la polémique a été exagérée et que les gens ont mal interprété le jeu.

« Il s’agit d’une vidéo de trois ou quatre minutes, tirée d’une émission de plus de quatre heures. C’est un jeu qui n’aurait pas dû être organisé, qui a été mal compris et mal interprété par les gens. Les photos ont été partagées sur les réseaux à partir d’un certain angle qui a expliqué cette mauvaise interprétation », a-t-il souligné.

« La polémique a enflé de manière exagérée, mais je présente des excuses. Il s’agit d’une erreur et je m’excuse pour ce mauvais choix. Mais il ne faut pas que cet extrait de trois minutes fasse tomber à l’eau le travail de très nombreuses personnes et une émission de plus de dix ans regardée par des millions de personnes », a ajouté l’animateur.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont, aujourd'hui, massivement partagé des extraits de l’émission Dima Labess sur la chaîne Attessia, montrant deux invitées participant à un jeu ayant une allusion sexuelle flagrante. Plusieurs internautes ont crié au scandale, dénonçant une énième rubrique jugée insultante pour les femmes, passée à la télévision lors d’une émission à grand audimat.

R.B.H