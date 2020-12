Hechmi Louzir : le vaccin demeure efficace contre la nouvelle variante du Covid-19

« Tous les virus subissent des mutations qui peuvent déboucher sur une nouvelle variante. C’est le cas, de la nouvelle variante du Covid-19 découverte au Royaume-Uni », a expliqué, ce lundi 21 décembre 2020, le directeur de l'Institut Pasteur, Hechmi Louzir.

En effet, selon le Premier ministre britannique Boris Johnson, cette variante du Covid-19 serait 40% à 70% plus contagieuse et serait responsable d’une envolée du nombre de cas dans le pays.

Au micro de Walid Ben Rhouma dans l'émission Expresso sur Express Fm, M. Louzir a soutenu que cette nouvelle variante était suivie par les chercheurs, et pour l’instant, qu’elle ne paraissait pas plus dangereuse, le nombre de décès et de cas critiques n’ayant pas augmenté sensiblement.

« Certes, les gens ont peur car cette variante se propage plus vite que l'ancienne. (…) Mais, on ne pense pas que cette nouvelle variante rend le vaccin inefficace. Selon les informations dont on dispose, pour le moment, le vaccin réalisé à partir de l’ancienne variante et la protéine F demeure efficace », a-t-il précisé.

Et de rassurer les Tunisiens, en soulignant qu’en Tunisie, en exige un PCR négatif pour les visiteurs venus de l’étranger, ce qui permettra de détecter les cas positifs et minimise les risques, si on applique scrupuleusement le protocole sanitaire. En ce qui concerne les pays qui ont fermé leurs frontières aux visiteurs venus du Royaume-Uni, M. Louzir a indiqué qu’entre eux il n’exigeait pas de test PCR, d’où leurs décisions.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie